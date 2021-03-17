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紐約客談／性工作除罪是多贏之舉

紐約客談

法拉盛按摩女宋揚2017年底在躲避警方執法時墜樓身亡事件發生後，性工作者受到更多關注，維權團體也加大力度持續多年倡導性工作除罪化。

紐約州性工作去罪化在2021年出現曙光，1月州議員再次提案促性工作合法化，2月紐約州廢除了已執行近半個世紀的「禁止以賣淫為目的在街頭遊蕩」法；皇后區的法官16日撤銷和密封了近700個賣淫相關案件，讓性工作實現除罪化又進了一步。

性工作者主要分兩類，一類是被強迫，也就是人口販運受害者，一類是自願從事色情業；對於前者，毫無疑問，他們本身就是受害者，應受到保護，該被繩之以法的是人口販運者；對於自願用身體換取金錢的性工作者，多是出於經濟壓力，也有些是為了賺錢多、賺錢快，不偷不搶，沒有危害他人，反而滿足了一些人的生理需要。

性工作除罪化也將有助減少針對性工作者的犯罪事件，紐約市不時發生色情按摩女服務後客人拒付錢、甚至遭客人搶劫或其他侵犯，但受害女性由於害怕暴露，不敢報警，只能忍氣吞聲，某種程度上助長了此類罪行。

若「性交易倖存者公平正義法案」(The Sex Trade Survivors Justice & Equality Act)通過，紐約州將成為全美首個賣淫合法州。該法案除了使性工作合法化、保護性人口販運倖存者，更重要的是通過提供醫療保健、精神干預和其他服務，讓性工作者走出生活的陰霾，以面對生活中更多更好的選擇。

(紐約客談，每周二至周六B2版見。)

紐約州 按摩女 法拉盛

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