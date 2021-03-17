白思豪推性工作者除罪化 嚴打人口販賣

白思豪宣布，市府將推動立法，將性工作除罪化。（市長辦公室提供）

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)16日宣布，市府將推動立法，將性工作者除罪化，並將增強對基於性別的人口販賣受害者的支持；同時，市警也將進行改革，增加對家暴 受害者的援助。

白思豪表示，市府將創建一個工作組，了解性工作者在健康和安全方面的需求，並將協調市府不同部門，為性工作者提供幫助和保護；市府還將審查市警識別和調查人口販賣的流程，建立新的打擊人口販賣合作執法平台；他還呼籲州立法機構修改法律，終結針對性工作者的刑事處罰，將矛頭轉向那些以人口販賣牟利的人。

他說，公眾應當理解，性工作者經常是人口販賣的受害者，「她們沒有選擇，我們應該通過性工作除罪化來保護她們；我們在這方面的法律系統已經破碎，需要換一種方式打擊基於性別的人口販賣，懲治那些做這種惡事的人。」同時，市警局也將採取新的執法方式，著重逮捕人口販賣者，而不傷害性工作者。

此外，市府還將採取措施，增加對家暴受害者的支持，包括增加市警的事後家訪次數，確保執法的連續性；市府也將在那些家暴高發地區增加社區資源，例如心理諮詢機會、福利申請協助或者直接介入糾紛解決，目標是減少暴力、增加家庭穩定性、減少執法行為。

市府也將此項內容列入市警改革計畫，市警將和市長終結家庭和性別暴力辦公室(Mayor's Office to End Domestic and Gender Based Violence)合作，增加有關協助家庭暴力、性別暴力受害者的培訓，並且優化兩部門之間的案件遞交流程，同時也在該辦公室創建一個新的社區干預機制。

市議員羅森塔爾(Helen Rosenthal)表示，很多社區非營利機構跟人口販賣受害者有直接接觸，「很顯然，所有能夠增加性工作者生活選擇的政策都是好的，如果能夠在解決這些問題的同時減少對刑事司法的依賴就更好。」