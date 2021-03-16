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紐約客談／想讓乘客回歸 地鐵要先改善

紐約客談
紐約市地鐵「惡名昭彰」，MTA想要填補財政破洞、吸引更多乘客，應是讓民眾對地鐵有信心，從最簡單的清潔、準時開始。(記者顏嘉瑩/攝影)
紐約市地鐵「惡名昭彰」，MTA想要填補財政破洞、吸引更多乘客，應是讓民眾對地鐵有信心，從最簡單的清潔、準時開始。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市的地鐵從新冠肺炎疫情前的髒亂環境、鼠輩橫行，到如今乘客遭攻擊事件頻傳，可說是「惡名昭彰」；面對龐大的財政壓力，大都會運輸署(MTA)表示需增加乘客數量才能減少虧損。但即便疫情後地鐵在凌晨關閉以徹底清潔消毒，乘客仍未見太多改善，想要讓乘客回流，應先確保乘客坐得舒心、放心。

疫情期間不少乘客戴一次性手套搭地鐵，出站再把手套丟棄，這樣的行為並非因為潔癖，而是地鐵的髒眾所周知；在疫情前地鐵24小時營運時，MTA稱沒有辦法打掃，如今地鐵在凌晨停運以進行徹底消毒，但說老實話，改善髒亂效果不大。

也因為疫情間搭乘地鐵的人少了，非高峰時段乘客零星，也讓治安再度成為問題；今年初有四名遊民連續在地鐵上被捅、兩人身亡，且均為隨機攻擊，為了維護地鐵治安，市警加派數百警力在地鐵內巡邏。

不過遊民、治安問題並非現今才有；除了捅人，惡意將人推下鐵軌，或是近日在曼哈頓華埠東百老匯發生的馬來西亞華裔張明順，在地鐵站門口遭人隨機毆打的事件，不少民眾感慨「紐約地鐵很可怕」。

即便紐約地鐵髒亂、治安差，居住在紐約這樣的大都會，高昂養車費用絕非大部分市民的首選，即便地鐵再爛，民眾還是得埋單；MTA應從民眾角度思考，要想吸引更多乘客，彌補巨額的財務虧損，不是靠隨心所欲的漲票價就能解決，應是讓民眾對地鐵有信心，從最簡單的清潔、準時開始。

改善紐約地鐵這一百年難題，考驗著下一任市長的智慧。

(紐約客談，每周二至周六B2版見。)

地鐵站 紐約市 疫情

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