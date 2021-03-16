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上門打疫苗 即日起可致電、上網預約

記者和釗宇╱紐約報導
市長白思豪表示，全市有資格接種疫苗、但出行不便的市民，即日起可註冊預約上門接種服務。(市長辦公室提供)
市長白思豪表示，全市有資格接種疫苗、但出行不便的市民，即日起可註冊預約上門接種服務。(市長辦公室提供)

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)15日表示，全市有資格接種疫苗、但出行不便的市民，即日起可註冊預約到家接種服務；市民可撥打電話(877) 829-4692或登錄網站vax4nyc.nyc.gov預約，所有到家接種的疫苗，均為只需要接種一針的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗；州長葛謨(Andrew Cuomo)則表示，本周將在長島開設三個大規模接種點，他本人將在未來幾天接種。

白思豪表示，無論是年滿60歲的長者還是身障者或有其他原因，只要出行不便，市府都將提供到家接種服務；市府的目標是在4月之前讓所有有到家接種需求的市民接種，預計將為2萬3000名長者提供上門服務；此前市府已在布朗士區的Co-Op City、布碌崙(布魯克林)的布萊頓海灘(Brighton Beach)和皇后區遠洛克威(Far Rockaway)試點到家接種。

數據顯示，目前紐約市已施打超過282萬劑疫苗，超過芝加哥人口數量；不過，白思豪繼續呼籲聯邦政府增加供應，稱目前的供應量無法滿足資格擴大後的接種需求；他表示，供應不足不僅是因為產能優先，而且是因為紐約州分到的太少，「如果我們每周能拿到20萬劑，我們完全能夠用完」。

葛謨15日則表示，州府19日(周五)將在長島開設三個大規模接種點，分別位於石溪州大(SUNY Stony Brook，地址70 Tuckahoe Road Southampton, NY)、蘇福克郡社區學院(Suffolk Community College，地址70 Tuckahoe Road Southampton, NY)以及古西堡州大(SUNY Old Westbury，地址223 Store Hill Road Old Westbury, NY)，預計每個接種點的日接種量將逾千人；三個接種點將從17日(周三)早8時起開放預約，運營時間為早8時至晚7時。

63歲的葛謨目前已有資格接種疫苗，他預計未來幾天內將接種，「我會在非洲裔社區的臨時接種點接種，計畫接種嬌生疫苗，因為我希望讓人們相信這些都是安全的」。

他並表示疫苗分配公平，呼籲非洲裔和西語裔社區踴躍接種，「長島有11%的非洲裔人口和17%的西語裔人口，但是在接種人口中分別僅占5%和8%。」目前，全州已施打近670萬劑疫苗，已有22.5%的民眾至少接種一針。

全州已施打近670萬劑疫苗，已有22.5%的民眾至少接種一針。(州長辦公室提供)
全州已施打近670萬劑疫苗，已有22.5%的民眾至少接種一針。(州長辦公室提供)
州長葛謨表示本周將在長島開設三個大規模接種點，並表示自己將在未來幾天內接種。(州...
州長葛謨表示本周將在長島開設三個大規模接種點，並表示自己將在未來幾天內接種。(州長辦公室提供)

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