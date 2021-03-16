葛謨陷醜聞仍獲半數州民挺 助手要求官員效忠 白宮說不妥

最新民調顯示，半數民眾認為葛謨不應辭職。（州長辦公室提供）

紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)目前深陷性騷擾和養老院疫情醜聞，越來越多重量級民代要求他立即辭職；但最新民調顯示，仍有半數州民認為葛謨不應辭職；而此前爆出葛謨長期助手、負責疫苗 分配的施瓦茨(Larry Schwartz)打電話給各郡官員要求忠於葛謨，白宮發言人15日表示此舉「不妥」並「令人憂慮」，葛謨辦公室則回應稱，施瓦茨的電話與疫苗分發毫無關係。

錫耶納學院(Siena College)15日公布民調顯示，50%的民眾認為葛謨不應立即辭職，只有34%的認為他應當馬上辭職；35%的民眾認定葛謨的行為構成性騷擾，另有24%的人認為不構成性騷擾，其餘41%則不確定。

另外，高達57%的民眾對葛謨有關性騷擾指控的回應感到滿意，32%則不滿意；38%的人認為，葛謨在指控和調查干擾之下，仍能有效治理紐約州；同時，除了養老院疫情之外，選民對葛謨應對疫情的各個方面仍表示滿意。

從黨派來看，有關將近三分之二的共和黨選民認為葛謨應該辭職，但61%的民主黨人和46%的獨立派認為不應辭職；此外，過半數紐約市選民也認為葛謨不應辭職，但上州的民意呈兩極分化。

不過，錫耶納學院民調員格林博格(Steven Greenberg)表示，葛謨的支持率和連任概率已經淨減少19%，民眾其工作滿意程度也淨減少10%，主要由於民主黨選民支持減少；數據顯示，只有46%的民主黨選民希望葛謨連任，40%則希望另選他人，這一數字上月為65%對26%。

而日前再爆出多名紐約州地方郡的官員表示接到葛謨長期助手、目前正掌管疫苗分發工作的施瓦茨電話，要求各郡官員「衡量一下」對葛謨的忠誠，讓他們十分擔憂可能會影響各郡的疫苗分發；對此，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)15日回應指出，聯邦政府一直致力於公平分發疫苗，「因此我們門對報導中的不妥行為表示憂慮，但我們也有一系列步驟確保包括紐約州在內的所有地區都能公平收到疫苗。」

葛謨律師賈維(Beth Garvey)15日回應稱，紐約州內部的疫苗分發有其客觀標準，確保分發至有資格接種的人群和分發的公平性，指出「施瓦茨的電話從未提到過疫苗分發，也不會將政治支持和公衛政策聯繫在一起；曲解施瓦茨的身分或意圖以博頭條的做法，是對這位長期公僕的誹謗，他只是從本月以來才志願協助疫苗分發工作，此外沒做任何事情；任何有關施瓦茨違反職業操守的揣測，或者有損紐約民眾利益的觀點，明顯是錯誤的。」