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葛謨性騷案 拜登打破沉默「等調查完成」不回應辭職呼聲

記者和釗宇／紐約報導
未具名的紐約州一名郡官員擬投訴葛謨長期助手施瓦茨(左)，稱施瓦茨打電話要求各郡效忠葛謨，恐影響疫苗分發。（美聯社）
未具名的紐約州一名郡官員擬投訴葛謨長期助手施瓦茨(左)，稱施瓦茨打電話要求各郡效忠葛謨，恐影響疫苗分發。（美聯社）

拜登總統14日打破沉默，首次對紐約州葛謨(Andrew Cuomo)被多位女性指控性騷擾案回應，但他僅表示「有待調查完成」，沒有回應民主黨內聲量日大的要求葛謨立即辭職的呼聲。

截至目前為止，紐約州兩名聯邦參議員舒默及陸天娜都已表態，要求葛謨立即辭職，紐約州國會議員也幾乎一致要求他辭職下台，紐約州參眾兩議會民主共和兩黨議員都表態要葛謨辭。拜登總統14日首次表態，靜等調查結束。

葛謨州長性騷擾醜聞事件，14日再有爆炸性爆料。一位未具名的紐約州郡官員指控葛謨長期核心助理、目前正掌管紐約州疫苗配發工作的施瓦茨(Larry Schwartz)近期打電話要各郡官員「衡量一下」對葛謨的忠誠。這讓各郡官員擔心得罪州長，可能影響各郡的疫苗配發。

華盛頓郵報報導，施瓦茨過去兩周來對頻繁致電各郡官員，要求各郡官員收回針對葛謨醜聞的表態，等到州檢察長辦公室調查完成再做結論，並即時通知對此事的表態；該名未具名的官員表示，「說輕點，此舉不合適；說重了，這就是超越了道德底線」。該官員擔憂，各郡官員的回答可能影響到疫苗分發，因此已於上周將此事通知州檢察長公職操守人員，稱打算對此投訴。

該官員表示，這種要求將他放在非常艱難的境地，可能必須在對葛謨忠誠與每周的疫苗供給之間做選擇；因擔憂可能影響到疫苗分發，這名官員已於上周將此事通知州檢察長公職操守團隊。

施瓦茨承認曾打過這些電話，但他堅稱此舉是因為他是葛謨的長期好友，與他負責的疫苗分發工作毫無關係；他表示自己沒有做錯任何事，並形容這些電話是「熱情的、尊重的、友好的」，「接電話的人都把我當做是葛謨30多年的好友，同時也是長期參與紐約州政治的人」。

他還說，沒人拒接他的電話，暗示他並未讓任何人產生不適；「所有人都接了電話，或者給我打回來；沒人表示這讓他們感到不適，或者這通電話不合適」。

也有郡官員表示，施瓦茨的電話並不像匿名投訴者描述的那樣不恰當；另一名官員說，「現在回想起來，施瓦茨可能只是不是打這通電話的最佳人選而已」。還有一名官員表示，「我並不感覺我的回答和疫苗供應會有什麼關係，但也可能別人有這種感覺」。

葛謨的律師賈維(Beth Garvey)則表示，針對施瓦茨的投訴完全是錯誤的；他還說，由於施瓦茨是志願協助疫苗工作，因此並不需要做操守宣誓；目前州檢察長辦公室尚未作出回應。

紐約州 葛謨 疫苗

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