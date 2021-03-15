華裔民眾布碌崙怒吼 提出8大訴求

數千名華裔民眾手舉反對仇恨亞裔的標語，在8大道華社遊行。（記者黃伊奕／攝影）

針對近期不斷發生的仇恨亞裔 犯罪與歧視，數千華裔民眾於14日在布碌崙(布魯克林)日落公園舉行了聲勢浩大的抗議遊行 活動，並提出「八大訴求」，要求嚴懲仇恨亞裔犯罪、擴大市警現有亞裔仇恨犯罪 調查小組。

當日活動從下午3時開始，上千華裔民眾聚集在布碌崙4大道交43街，隨後沿著5大道交48街前往8大道華社，示威者手舉「團結社區，反對暴力」、「不再仇恨」等中英文口號。

此次活動由社區人士李江華等人，聯合多個民選官員辦公室舉行；李江華說，希望通過此次遊行向政府提出「八大訴求」，要求因疫情針對亞裔的所有案件定性為仇恨犯罪，並加重刑罰；擴大現有市警亞裔仇恨犯罪調查小組，增加該小組的資源和培訓；政府加強反亞裔仇恨犯罪的宣傳活動，利用政府部門多媒體、地鐵、公交車、醫院、學校、政府建築等多媒介發表促進社區和平團結與包容的信息；州與地區檢察官辦公室向亞裔提供更多防範犯罪的資源與信息；教育局安排反亞裔歧視和偏見的課程給老師與學生，以免仇恨亞裔行為在學校內蔓延。

當日遊行獲得不少民選官員支持，州參議員劉醇逸、郭納德(Andrew Gounardes)，州眾議員白彼得(Peter Abbate)等都到場，紛紛發言譴責過去不斷發生的仇恨亞裔行為與犯罪；劉醇逸說「我們需要發聲，我們不是病毒，而是驕傲的美國人，攻擊我們一個人，就是在攻擊我們所有人。」

李江華說，此次除遊行外，還將向州長和市長辦公室呈交表達訴求的公開信，要求政府從立法以及政策上真正為亞裔提供更多保護；美國亞裔維權大聯盟總召集人陳善莊也表示，近期聯盟也會再發起反對針對亞裔歧視與仇恨犯罪的活動，共同為維護社區安寧與發展而努力。