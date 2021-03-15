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護亞裔…民間巡邏隊法拉盛分隊成立 前華裔警員領銜

記者朱蕾／紐約報導
民間巡邏隊法拉盛分隊成立，將致力於阻止罪案發生、維護社區安全。(記者朱蕾/攝影)
民間巡邏隊法拉盛分隊成立，將致力於阻止罪案發生、維護社區安全。(記者朱蕾/攝影)

針對亞裔的攻擊和仇恨犯罪近一年來在全市頻發，民間巡邏隊(Public Safety Patrol)法拉盛分隊於14日在法拉盛宣布成立，這個由志願者組成的民間巡邏隊，由前市警警員任隊長，將經常在法拉盛街頭巡邏，致力於阻止罪案發生、維護社區安全，幫助改善社區環境，並已得到警方支持。

民間巡邏隊會長陳婉君表示，「每從各類媒体上看到亞裔遭攻擊的事件都令人心碎，两周前，幾名朋友交談時達成共識，要為亞裔發聲和維護權益；在決定成立民間巡邏隊後，我们開始籌備，包括尋找贊助巡邏裝備、物資的贊助商、法律顧問等，我們希望以和平的方式保護我們的社區。」

民間巡邏隊隊長李俊安為前市警警員，曾在皇后區法拉盛109分局、艾姆赫斯特110分局等警局任職；他表示，民間巡邏隊將重點關注社區的需要，已得到警方的支持，「我們會根據警方提供的罪案情況等信息，制定巡邏路線，目前的巡邏範圍大致為北至32大道、南至皇后區植物園、西至大學點大道、東至博生大道(Parsons Blvd.)」；他還將為隊員提供基本訓練。

「我們是警方和社區的眼睛和耳朵，希望我們的巡邏能夠讓潛在作案分子放棄作案。」李俊安說，「一旦罪案發生，巡邏隊不會與嫌犯正面對抗，而是立即報警，並向警方提供嫌犯信息，助警方逮捕嫌犯，我們會確保所有志願者的安全，顯眼的螢光黃色馬甲是我們的隊服。」

民間巡邏隊副會長李啟基表示，巡邏隊旨在團結民眾力量保護社區，歡迎所有人加入。有意加入者，請發送電郵至[email protected]，還可以透過巡邏隊臉書帳號「Public Safety Patrol」、Instagram帳號「protectasiancommunity」以及微信號「紐約民間巡邏隊」，了解更多信息。

法拉盛市議員參選人尹導、市警警員李治德等人均表示支持成立民間巡邏隊；本月初在曼哈頓華埠東百老匯F車地鐵站遭陌生男子無故毆打的馬來西亞華裔張明順也到場，他說，由於他住在布碌崙(布魯克林)，無法加入法拉盛的巡邏隊，「但我認為這個組織對社區很重要，相信社區團結起來，能夠避免更多人受害。」

巡邏隊員巡邏時會身穿螢光黃色的隊服。(記者朱蕾/攝影)
巡邏隊員巡邏時會身穿螢光黃色的隊服。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛 亞裔 皇后區

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