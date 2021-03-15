亞裔頻遭襲擊 公民關懷組織華埠發送防身警報器

亞裔公民關懷組織派發警報器，並宣導預防針對亞裔的仇恨與歧視犯罪。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 針對亞裔 攻擊事件頻發，近日有不少社區居民成立組織，以草根力量阻止更多類似案件發生；亞裔公民關懷組織(CAACNYC)14日在曼哈頓華埠中華第一浸信教會(The First Chinese Baptist Church)，分派200個個人警報器，讓居民在遇到危險時，能夠開啟警報器，嚇跑攻擊者及向路人呼救。

亞裔公民關懷組織派發警報器，供民眾防身。(記者顏嘉瑩/攝影)

亞裔公民關懷組織成員、該活動組織者丘嘉媚(Barbara Yau)表示，由於亞裔年長者無力反抗且不常報警，經常成為攻擊案的目標，如果身上攜帶警報器防身，遇到危險時至少能夠利用聲響嚇跑攻擊者，還能吸引周邊路人注意，因此她透過友人協助，從海外進口警報器在社區派發，希望減少更多攻擊案發生。

亞裔公民關懷組織表示，14日的派發活動主要是以紀念華裔 攝影師李揚國(Corky Lee)為名贈送，主要派發給社區60歲以上居民；日前該組織也在孔子大廈等處發警報器，另外也送了3000個給包括華人策劃協會(CPC)等組織，分送給更多華裔年長者。

警報器的派發為「避免仇恨，保持安全」(Safe from Hate)維權活動的一部分，當天活動上，丘嘉媚也帶來華裔藝術家的作品，上面寫著「亞裔不是病毒」、「美國也是我們的家」、「我們屬於這裡」等標語的畫作；亞裔公民關懷組織日前也在社交媒體上發起活動，向外界宣導停止對亞裔的仇恨與歧視犯罪。

義工向民眾解釋警報器用法。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市警也在活動上派發中英文的「預防犯罪行為手冊」，教導社區民眾如何保護人身及財產安全；市警呼籲，民眾在遇到任何問題都應該報警處理，千萬不要隱忍或認為「沒什麼大不了」，只有報警才能夠真正停止更多攻擊案及仇恨犯罪發生。

亞裔公民關懷組織為去年4月成立的草根組織，當時因新冠肺炎疫情造成外界對亞裔社區的誤解，旨在鼓勵亞裔社區站起來對抗仇恨犯罪並教育大眾應報警。

該組織此前也曾發起「不要殘酷」(Don't Be Cruel)活動，向華埠及曼哈頓下城社區分發了千份海報，喚醒人們對新冠病毒的正確認識，而該海報的設計者就是丘嘉媚14歲的女兒葉雪恩(Kyra Yip)。