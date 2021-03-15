布碌崙華社街頭 發現「中國殺人」口罩

民眾在布碌崙華社街頭發現一個寫著「中國殺人」(China Kills)的口罩。（黄妮可提供）

布碌崙(布魯克林)華裔 聚集的戴克高地街頭，14日突然出現一個寫有「中國 殺人」(China Kills)的口罩，被民眾發現後拍照發布網路，引起眾多網友譴責，紛紛表示該類針對華裔的仇恨言論與行為已入侵社區各個角落，造成巨大傷害，無能再容忍。

居住在戴克高地的華女 陳賀喆(Hazel Chen，音譯)14日上午10時40分左右，步行前往超市買菜期間，在13大道交66街街口發現地上丟棄的一個口罩，上面用黑色的筆寫著「中國殺人」(China Kills)。

陳女士說，看到後一股恐懼感瞬間湧上頭，還擔心是有感染新冠病毒患者故意丟棄在此的，不敢用手將口罩拿起來，只是拿出手機拍了照；陳女士買完菜原路返回時本來打算想找個樹枝，將口罩挑起來丟去垃圾桶，但是發現該口罩已經不見。

陳女士說，自己來美四年多，這是一次親眼目睹針對華裔的仇恨言論和行為，「我原本以為那些仇恨只發生在電視新聞裡，沒想到原來離我們這麼近」；最近不斷發生的仇恨犯罪，過去已經讓陳女士天黑就不敢再出門丟垃圾，經歷此事，她更是心驚膽顫。

陳女士之後將照片發給紐約親子互助會會長黃妮可，黄妮可將照片發布網路，引起民眾討論與譴責；不少民眾表示，現在針對華裔的仇恨言論與行為已經到了無法再容忍的地步。

黃妮可呼籲民眾遇到這種情況應立刻拍照取證，同時致電311和911投訴與報警，確保該類案件被記錄在案，「很多時候華裔碰到該類案件會嫌麻煩，或者認為自己沒受傷就不願意報警，這是不對的，只有執法部門將該類案件紀錄，並且累積一定投訴和報案紀錄，才會被政府重視。」