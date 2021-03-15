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天氣變暖 開放街道重回布碌崙街區

記者黃伊奕／紐約報導
展望公園附近的Vanderbilt大道近期在當地居民自發籌款下，重新推出「開放街道計畫。（圖片取自公園坡BID網站）
展望公園附近的Vanderbilt大道近期在當地居民自發籌款下，重新推出「開放街道計畫。（圖片取自公園坡BID網站）

隨著天氣回暖，紐約市去年在疫情期間推出的「開放街道」(Open Street)計畫又回到布碌崙(布魯克林)展望公園社區，並且當地商家與民眾通過自發籌集運行資金，希望將這一計畫永久化。

紐約市府去年夏日在全市範圍推出「開放街道」計畫，封鎖一些街道僅供行人使用，提供給居民更多的安全公共活動區域；其中布碌崙展望公園附近的Vanderbilt大道，在去年8月至11月的15個周末就加入過該計畫，並獲得周圍居民歡迎和喜愛。

管理該開放街道的5大道公園坡商改區(5th Ave Park Slope Business Improvement District)，近期籌到4萬元捐款，於13日將「開放街道」計畫帶回社區，並打算將它擴大化。

該商改區執行董事Mark Caserta說，「我們正在嘗試將該開放街道變成永久性計畫，並預計每年有9個月都推出」；如果該組織籌集到足夠的資金，7月至9月除了周五和周六以外每周日也將計畫推出。

但是擴張該計畫也引起社區居民的爭論，有人認為會給當地外賣郎和快遞人員構成安全威脅，也有人認為讓當地稀缺的停車位更加緊張。

居住附近的華裔居民張小姐說，疫情期間民眾都關在家裡太久了，能推出更多的空間讓大家室外活動是好事，只是希望等到疫情真正結束之後再推出，以免苦苦堅持了一年多防疫工作又前功盡棄。

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