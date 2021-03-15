紐約市首例新冠死亡周年 全市悼念3萬染疫死者

紐約市府14日晚舉辦紀念活動，新冠去世者的照片映在布魯克林大橋上。（市長辦公室提供）

去年3月14日，紐約市 出現首個新冠肺炎死亡病例；作為周年紀念，市府14日晚舉辦悼念活動，將眾多因染疫而去世者的照片映在布碌崙 (布魯克林)大橋拱門上，寄託對死者的哀思；市長白思豪(Bill de Blasio)表示，紐約市已有超過3萬人染疫去世，死亡人數超過二戰、越戰、九一一事件和珊迪風災的總和，他呼籲市民團結起來，讓紐約市重新煥發生機。

紐約市2020年3月2日出現首例新冠肺炎病例，3月14日出現首例新冠死亡病例，死者是一名82歲的布碌崙老婦；此後紐約市成為疫情 中心，當年3月15日宣布關閉學校，隨後酒吧、餐館均停止堂食；州府3月20日宣布紐約州進入「暫停」防疫，禁止一切聚集活動。

數據顯示，去年4月期間，紐約市曾連續十天平均死亡人數超過750人，直到5月中旬以后疫情才有所缓解；時至今日，全市已有3萬31人感染新冠肺炎死亡，其中2萬5147人確診新冠死亡，5027人為疑似新冠死亡。

紀念活動於晚7時45分開始，紐約愛樂樂團(New York Philharmonic)演奏紀念曲，由市民提供的新冠去世者照片不斷被投射在布碌崙大橋一側拱門上，寄託哀思；2021年紐約市青年桂冠詩人(2021 NYC Youth Poet Laureate)獲得者、華裔青年楊Serena朗誦了最新創作的悼念詩篇。

白思豪呼籲全市一起為新冠去世者默哀，表示「我在疫情期間每天早上起來第一件事就是看疫情數字，這些數字代表著每個家庭的痛苦；現在全市死亡數字已經超過3萬，比二戰、越戰、九一一事件和珊迪颶風的死亡人數總和還多，這是不可想象的；他們永遠和我們同在，現在我們應該讓他們感到驕傲，團結起來，一步一步，讓紐約市恢復生機。」

市長夫人麥克蕾(Chirlane McCray)表示，「今晚對每一個在疫情中失去親人的家庭來說，是一個艱難的夜晚；這些照片代表著不同的族裔、社區、家庭，今晚我們一同悼念他們，是他們將我們凝聚在同一座城市，讓我們繼續向前。」