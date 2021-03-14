法拉盛商場 驚現「殺死中國納粹」

法拉盛緬街42-35號的商場大樓洗手間內，日前被爆張貼寫有「打倒所有中國的銀行，殺死中國納粹」紙巾。（圖：蕭晨提供）

位於法拉盛 緬街42-35號的商場大樓洗手間內，日前被爆張貼寫有「打倒所有中國 的銀行，殺死中國納粹」(Overthrew all Chinese Banks; Kill Chinese Nazis)紙巾，引起周邊商家擔憂；警方呼籲，這起案件的嫌犯已構成騷擾，呼籲周邊商家向轄區警局報案，讓更多人了解亞裔 頻遭騷擾與攻擊的困境。

在緬街42-35號的商場經營一家商店的蕭晨(化名)13日表示，12日下午4時左右，他使用地下一層男洗手間時，發現廁所門上貼有「打倒所有中國的銀行，殺死中國納粹」的紙巾。

蕭晨說，因疫情的影響，地下一層的洗手間暫停對外開放，只有樓內商戶才能使用，他認為有人尾隨進入，張貼帶有仇恨亞裔言論的紙巾；他說，疫情爆發後，法拉盛街頭時常遇到一些非華裔人士對華人怒吼，讓他對當地治安感到擔憂。

該商場對面的飛達西餅老闆娘周馬林鴿對近期頻發的針對亞裔騷擾與攻擊事件表示憤慨，她說，自家餅屋在去年疫情高峰期堅持營業，服務社區，但曼哈頓勿街(Mott St.)店面的窗戶被一名非洲裔無故砸破，她鼓勵亞裔受害者勇敢發聲，及時報警求助，別助長種族歧視者的氣焰。

市警「亞裔仇恨犯罪工作組」警探吳倚天(Vince Wu)對此表示，這起案件中的嫌犯已構成騷擾，呼籲商家向轄區109分局報案，警方將通知小組探員，針對這些仇恨亞裔的言論調查；他說，警方雖不能確保何時逮捕嫌犯，但報警後會留下紀錄，讓更多人了解亞裔社區遭遇的困境。

對於該案，選區包括法拉盛的市議員顧雅明表示，目前針對仇恨犯罪的法律不夠嚴，即使警方逮捕嫌犯，部分人士也僅被控輕罪，甚至不需繳納保釋金就能被暫時釋放，導致一些民眾更不願報警求助；他鼓勵華裔民眾若遇到疑似仇恨亞裔罪案，拿出手機拍照，保留證據，日後尋求法律協助。