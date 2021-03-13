員工打疫苗 可帶薪休假4小時

市衛生局長喬克西12日接種嬌生疫苗。（市衛生局提供）

州長葛謨(Andrew Cuomo)12日簽署法案，保證州內所有員工接受新冠疫苗 注射可獲得四小時帶薪休假，並宣布增加26個新冠病毒快速檢測 點，以應對15日開始州內可舉行大型婚禮，以及之後小型文化娛樂場所重開。

根據該法案，公職和私人企業員工每劑疫苗注射當天，可獲得最多四小時帶薪休假；此外，下周將新開26處快速檢測點，州內總數將達38處，以滿足人們參加婚禮、體育和文娛活動需要提前檢測的需求。

民眾可以手機下載「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)軟體，在入場前出示疫苗接種或病毒檢測紀錄，該技術已在麥迪遜廣場花園(MSG)和巴克萊中心(Barclays Center)舉辦的比賽試點，未來將擴大到更多場所。

總統拜登日前宣布5月1日前，要保證全美成年人都有資格接種疫苗；對此葛謨12日說，紐約州需要進一步擴大接種能力，因為「當你告訴大家有資格接種時，人們就會認為他們應該馬上可以獲得接種。」目前紐約州超過1200萬人擁有接種資格，社會服務、兒童服務工作人員、清潔員、汽車監理廳員工、法院書記員、選舉工作人員等，下周也可以開始接種疫苗。

很多人仍對選擇哪個疫苗有疑問，市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)12日接種了嬌生疫苗時表示，「最好的疫苗，就是你得到的那款」。

截至12日，紐約有超過400萬人獲得至少一劑疫苗，占全州人口的21%，有210多萬人完成兩劑疫苗接種。

葛謨日前取消外州旅客進入紐約的隔離令，4月1日起所有國內旅客進入紐約不再需要隔離，但紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)連續兩天表示，這一決定太過冒失，為了民眾安全，州府應該重新考慮。

白思豪的高級公衛顧問法瑪(Jay Varma)也表示，本周紐約市確診的新冠病例中，51%是變種病毒，且美國多個地方及全球很多地區新冠疫情仍不能小覷，進入紐約的旅客隔離令不應急著取消。

州府12日數據顯示，州內新冠住院人數降至4634人，是去年12月6日以來最低值，加護病房人數降至935人，是12月7日以來最低值，但新增死亡74例。