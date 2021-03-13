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外州客免隔離？白思豪抨愚人節玩笑

記者張晨／紐約報導
葛謨(左)宣布取消旅行隔離規定，白思豪(右)抨擊是愚人節玩笑。(本報檔案照)
葛謨(左)宣布取消旅行隔離規定，白思豪(右)抨擊是愚人節玩笑。(本報檔案照)

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)11日宣布，取消外州旅客進入紐約的隔離令，4月1日起所有國內旅客進入紐約不再需要隔離；紐約市白思豪(Bill de Blasio)對此卻嗤之以鼻，12日在記者會上表示，取消隔離是魯莽和不負責的決定，好像愚人節的玩笑。

葛謨此前表示，隨著疫情好轉和疫苗接種擴大，4月1日起，美國國內及美屬領地的民眾進入紐約，將不再要求必須隔離，但仍建議這些旅客自願隔離。

根據州府去年11月生效的一項隔離令，外州旅客在離開出發地前三天需要拿到陰性檢測報告，而且到達紐約後需要再隔離三天，第四天再做一次病毒檢測，收到陰性檢測報告後，便可結束解疫隔離。

「我們聽到這個消息都很驚訝，事實上，是震驚。」白思豪表示，防疫戰依舊在打，而且出現變種病毒，放鬆旅行隔離要求是沒有意義的，「我不知道這是不是州府開的愚人節玩笑，但這絕對是錯誤且魯莽的做法。」

白思豪說，如果有人還沒有接種疫苗，就應該繼續執行旅行隔離的防疫規定，該隔離的人就要隔離，一天也不能鬆懈。

由於葛謨近日捲入性騷擾和養老院醜聞，要求其辭職的呼聲越來越高，白思豪表示，其取消隔離條例的決定仍有可能隨時改變。

「我不認為州政府現在任何事都是拍板定案的。」白思豪說，很多事情都會隨時局而改變，做過的錯事也會一直被保留下來。

市公共衛生首席助理法瑪(Jay Varma)也表示，取消外州客隔離令可能會使變種病毒再次傳播，因為隔離和保持社交距離以及配戴口罩，是「我們抗擊疫情的關鍵手段」。

紐約市 白思豪 檢測

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