又是當街攻擊 83歲亞裔拾荒婦遭吐口水 挨重拳倒地

陶南希9日遭到一名陌生男子吐口水與攻擊。(取自ABC視頻截圖)

亞裔 遭攻擊案又一起，一名八旬韓裔 老婦日前在上州威徹斯特郡(Westchester County)白原市(White Plains)一家購物中心外拾荒時，被一名遊民無故攻擊，先吐口水後遭毆打，導致其後腦著地當場昏迷；當地警方稱，嫌犯已被逮捕，但因無法證明因受害人的族裔身分作案，不能以仇恨犯罪 罪名移送法辦。

83歲的陶南希(Nancy Toh，音譯)接受媒體採訪時，在鏡頭前用韓語表示，她於9日晚7時30分左右，在白原商場外收集空瓶時，一名陌生男子突然接近她，先是朝她臉上吐了口水，然後舉起拳頭打向她的鼻子，這記重拳直接將她揮倒在地，導致她頭部鮮血直流，「就像是噴出來一樣」。

陶南希說，是一名路過的好心人看到後向自己伸出了援手，雖然受重傷但因無法承擔醫療費用，至今沒有前往醫院治療傷勢。

陶南希的女兒陶琳達(Linda Toh)表示，母親等了一天後才決定報案，因為亞裔在文化上被教導要保持沉默，讓發生的事過去，盡量向前看，但「我從來沒想過這種(罪案)會離我家這麼近，現在我和孩子都害怕出門」。

陶南希則表示，自己經歷了三次戰爭，如今她「只想要和平」；她說，我們一家人都是基督徒，所以我想我們會原諒這個人。

陶家母女報警的第二天，40歲的嫌犯內姆伯德(Glenmore Nembherd)就被警方逮捕；根據白原市警方消息，嫌犯因涉嫌蓄意攻擊65歲以上長者，被警方以攻擊重罪移送法辦；警方稱，這名嫌犯是名遊民，曾有多次攻擊他人的紀錄。

白原市的警官(Captain)斯賓塞(James Spencer)表示，警局投入大量警力處理類似罪案，絕不允許嫌犯逍遙法外；但他也說，因無法證明嫌犯針對受害者的族裔作案，目前無法以仇恨犯罪的罪名將其移送法辦。

陶南希遭到攻擊的同一天，一名25歲的韓裔母親在新鮮草原街頭遭到他人辱罵「中國病毒」，並被連吐三次口水；對此貝賽韓裔社區服務中心的主任李琳達(Linda Lee)表示，她對於頻發針對亞裔的犯罪並不意外，近期已有大量相關罪案發生，一些亞裔受害者甚至在白天遭到他人攻擊。

李琳達說，該中心已開課程，教授耆老如何在外出與旅途中保護自己，「社區的民眾感到極不安全，我們服務的很多長者稱，他們現在的生活(因為這些攻擊)變得非常艱難」。