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聖荷西車站驚魂 亞裔女被扯髮咒罵 遭性侵威脅

紐約客談／面對種族歧視 亞裔唇亡齒寒

紐約客談

新冠肺炎疫情爆發以來，由於美國大眾普遍認為病毒源自中國，責備中國在初期的隱瞞導致了全球大流行，因此將怒火發洩到華人身上，種族歧視和仇恨犯罪案件層出不窮，暴力攻擊、語言侮辱，讓在美華人苦不堪言。辱華大潮也導致韓國裔、日本裔、馬來西亞裔遭受池魚之殃，因為東亞人的面孔相似，施暴者難以辨識。

當今世界，有個族裔細分的潮流，加上政治因素作祟，許多國家因此分裂，例如歐洲的前南斯拉夫、前蘇聯；放眼亞洲，東亞各國也互不相容，日本、韓國、中國，互相看不順眼；即便在大中華地區，大陸、香港、台灣也有巨大的認知差異；再細分到大陸，西藏、新疆，乃至內蒙古，也都有民族對立的情緒和獨立的呼聲。

然而，亞洲人之間的差異和矛盾到了美國社會，就統統被忽略不計了，因為黃種人的面孔，在白人、非洲裔和西語裔的眼中，都差不多啊。美國人因新冠疫情拿華人出氣，還管你是來自中國還是日韓、是來自大陸還是港台？當種族主義者攻擊華裔的時候，受害人難道有機會解釋：「別打，我不是中國人」，或者「我不是來自中國大陸」?

仇恨亞裔犯罪的受害者，遭遇都殊路同歸，那就是攻擊者根本不問青紅皂白，出口就罵，抬手就打。所以，西雅圖的日本女教師、皇后區新鮮草原的韓裔母女、曼哈頓華埠地鐵站的馬來西亞移民、上州白原的韓裔拾荒婦女，或被罵「中國病毒」，或被吐口水，甚至遭毆打致傷。

在種族歧視面前，所有亞洲移民都無法獨善其身，而是唇亡齒寒；團結一心、同仇敵愾，才是唯一出路。

（紐約客談，每周二至周六見報。﹚

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