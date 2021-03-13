孫中山逝世96周年 中華公所獻花紀念

紐約中華公所12日舉行孫中山先生逝世96周年紀念活動，李光章向孫中山銅像獻花、行三鞠躬禮。（記者金春香／攝影）

紐約 中華公所12日舉行孫中山先生逝世96周年紀念活動，向孫中山銅像獻花和鞠躬，表達緬懷之情。

該活動為一年一度的僑社傳統，讓海外華人 有緬懷先烈的機會，不忘三民主義「民有、民治、民享」精神，中華公所主席于金山帶領屬下各僑團在公所中山禮堂依序向孫中山銅像獻花，行三鞠躬禮。

于金山表示，孫中山依三民主義建立中華民國時，建國大綱已經超越了當時時代的人所能夠想像的國家格局，如今華人在世界展露頭角，可見孫中山先生的遺願已經逐漸落實，但原居地在民權主義、人民參政、憲法治國等仍需努力，孫中山先生是先知先覺者，中華民族同胞都感到驕傲。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，孫中山曾三次來到紐約，為建立中華民國與僑胞一起奮鬥，因此紐約僑胞與孫中山關係非常密切，如今僑胞繼續堅持其自由民主理念，令人感動。

自2019年孫中山銅像永久安置在哥倫布公園並命名為「中山廣場」，便得到眾多華裔 民眾的熱烈支持，當日大家還前往「中山廣場」瞻仰孫中山先生銅像並獻上花籃以表懷念。

出席紀念儀式的還包括駐紐約臺北經濟文化辦事處副處長張俊裕、華僑文教中心主任陳永豐等。