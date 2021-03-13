我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美已施打逾1億劑疫苗 25.5%成人已接種

聖荷西車站驚魂 亞裔女被扯髮咒罵 遭性侵威脅

孫中山逝世96周年 中華公所獻花紀念

記者金春香／紐約報導
紐約中華公所12日舉行孫中山先生逝世96周年紀念活動，李光章向孫中山銅像獻花、行三鞠躬禮。（記者金春香／攝影）
紐約中華公所12日舉行孫中山先生逝世96周年紀念活動，李光章向孫中山銅像獻花、行三鞠躬禮。（記者金春香／攝影）

紐約中華公所12日舉行孫中山先生逝世96周年紀念活動，向孫中山銅像獻花和鞠躬，表達緬懷之情。

該活動為一年一度的僑社傳統，讓海外華人有緬懷先烈的機會，不忘三民主義「民有、民治、民享」精神，中華公所主席于金山帶領屬下各僑團在公所中山禮堂依序向孫中山銅像獻花，行三鞠躬禮。

于金山表示，孫中山依三民主義建立中華民國時，建國大綱已經超越了當時時代的人所能夠想像的國家格局，如今華人在世界展露頭角，可見孫中山先生的遺願已經逐漸落實，但原居地在民權主義、人民參政、憲法治國等仍需努力，孫中山先生是先知先覺者，中華民族同胞都感到驕傲。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，孫中山曾三次來到紐約，為建立中華民國與僑胞一起奮鬥，因此紐約僑胞與孫中山關係非常密切，如今僑胞繼續堅持其自由民主理念，令人感動。

自2019年孫中山銅像永久安置在哥倫布公園並命名為「中山廣場」，便得到眾多華裔民眾的熱烈支持，當日大家還前往「中山廣場」瞻仰孫中山先生銅像並獻上花籃以表懷念。

出席紀念儀式的還包括駐紐約臺北經濟文化辦事處副處長張俊裕、華僑文教中心主任陳永豐等。

紐約中華公所12日舉行孫中山先生逝世96周年紀念活動，于金山向孫中山銅像獻花。（...
紐約中華公所12日舉行孫中山先生逝世96周年紀念活動，于金山向孫中山銅像獻花。（記者金春香／攝影）
紐約中華公所12日舉行孫中山先生逝世96周年紀念活動（記者金春香／攝影）
紐約中華公所12日舉行孫中山先生逝世96周年紀念活動（記者金春香／攝影）

紐約 華人 華裔

上一則

百年遊樂場4月重開 康尼島徵壁畫展生機

下一則

減班人擠人 長島鐵路月底恢復正常服務

延伸閱讀

紐約法拉盛圖書館疫苗接種站12日尚不開放 施打疫苗要預約

紐約法拉盛圖書館疫苗接種站12日尚不開放 施打疫苗要預約
紐約國會代表團連發聲明 籲葛謨下台

紐約國會代表團連發聲明 籲葛謨下台
外州客進紐約 4月1日起免隔離

外州客進紐約 4月1日起免隔離

專業數碼設計、雲端系列讀書分享 網上開講

專業數碼設計、雲端系列讀書分享 網上開講
中華會舘暨僑學界紀念孫中山 獻花追思

中華會舘暨僑學界紀念孫中山 獻花追思
孫中山逝世96周年 南加僑界緬懷

孫中山逝世96周年 南加僑界緬懷

熱門新聞

古家靈(左)因染疫流產並不幸離世，她的友人為其丈夫與五個孩子募款。(取自籌款網頁)

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

2021-03-05 11:10
該名男子疑似不滿被要求戴口罩，朝華裔經理辱罵「滾回中國」。(視頻截圖)

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

2021-03-10 12:37
鄭勇的摯友林秀瑜譴責針對趙津散布的不實謠言。(記者顏潔恩╱攝影)

鄭勇遺孀遭指控「想獨吞善款」 親友闢謠「會如實公布款項」

2021-03-06 02:30
由於進口產品成本增加與美元貶值等問題，華人超市的商品陸續調價，包括醬油、醋等中式調味料與其他食品及雜貨。(記者牟蘭／攝影)

成本增 華人超市進口貨漲價 民眾吃不消

2021-03-05 02:30
10日(周三)早8時起，紐約所有60歲以上民眾可以預約接種，3月17日(周三)起，州內所有接種點將可為任何有資格接種的民眾施打疫苗，不必再根據居住地、職業區分。(美聯社)

紐約州60歲以上民眾 明起可預約接種

2021-03-09 11:25
努力追夢的潘先生開了自己的美食店，希望更多人品嚐到他的廚藝。(記者朱蕾/攝影)

疫情打不倒 華男在家做梅菜包 創業開店

2021-03-10 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕

舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕
威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她
他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪

他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪
男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因

男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因
2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償