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外州客進紐約 4月1日起免隔離

記者洪群超／紐約報導
州府宣布，4月1日起所有美國國內旅客進入紐約不再需要隔離。（美聯社）
州府宣布，4月1日起所有美國國內旅客進入紐約不再需要隔離。（美聯社）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)11日宣布，取消外州旅客進入紐約的隔離令，4月1日起所有國內旅客進入紐約不再需要隔離；本周日(14日)也是紐約市出現首例新冠死亡病例一周年紀念日，紐約市將為一年來近3萬名死於新冠的市民舉辦悼念活動，民眾可在線提交染疫過世的親友名字與照片。

葛謨表示，隨著疫情好轉和疫苗接種擴大，4月1日起，美國國內及美屬領地的民眾進入紐約，將不再要求必須隔離，但仍建議這些旅客自願隔離；不過，外國旅客進入紐約仍需要隔離，且所有進入紐約的旅客也仍需填寫和申報「旅客健康表」(Traveler Health Form)。

不過，葛謨也表示，這一舉措不代表民眾可完全放鬆防疫，呼籲民眾仍需遵守防疫要求，戴口罩、勤洗手且保持社交距離，也要求來紐約的旅客自覺監測身體狀況至少14天，一旦出現新冠肺炎相關症狀，立即自我隔離，並報告當地的衛生機構。

但紐約市長白思豪(Bill de Blasio)對州府此決定表示不滿，指出州府完全沒問過紐約市的意見，他及其市府的公衛團隊對此舉感到擔憂，「整個疫情期間，我們學到的最重要經驗和教訓就是病毒從外部被帶進來。」

白思豪的高級公衛顧問法瑪(Jay Varma)也表示，本周紐約市確診的新冠病例中，51%是變種病毒；如今疫情雖有好轉，但拐點並未明晰，不應鼓勵民眾開始頻繁旅行，進入紐約的旅客隔離令也不應急著取消。

根據州府數據，新冠檢測陽性率已降至2.77%，是去年11月21日以來的最低值；全州新冠住院人數也跌至4735人，也是去年12月6日以來的最低。

白思豪11日也宣布，本周日晚7時45分將舉行紀念活動，悼念一年來全市死於新冠肺炎的近3萬名市民；去年3月14日，紐約市報告首個新冠死亡病例，迄今一年，已有2萬9983名紐約市民染疫死亡。

紀念活動除了各電視台將直播外，民眾也可登錄網址http://nyc.gov/covidmemorial，在線觀看；市府也呼籲民眾可登錄該網站，提交染疫身亡的至親名字與照片，屆時將會放到紀念活動中。

紐約市本周日將為新冠死者舉行悼念活動；圖為市長白思豪和夫人1月19日參加新冠全國...
紐約市本周日將為新冠死者舉行悼念活動；圖為市長白思豪和夫人1月19日參加新冠全國紀念活動，為染疫死亡者默哀。（市長辦公室提供）

紐約市 白思豪 疫情

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