聯邦送大禮 紐約市增逾百社區接種點

此次新紓困案，紐約市拿到疫情以來「最大禮包」，聯邦還將在紐約市新設超過百個社區疫苗接種點。（本報檔案照）

拜登總統11日簽署紓困 法案，紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)表示，此次紐約市拿到疫情以來「最大禮包」，除了60億元直接撥款，還有65億元專門撥給負責紐約市地鐵、公車的大都會運輸署(MTA)，「這給紐約市走上全面復甦開了綠燈」；紐約州聯邦參議員、參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)則表示，聯邦即將直接出資和負責，在紐約市新設超過百個社區疫苗 接種點，讓市民能盡快全員免費打疫苗。

白思豪當日在每日例行記者會上難掩興奮之情，不斷向拜登政府表達感激，指出紐約市此次在紓困案中拿到的聯邦金援「前所未有」，多達60億元，將涵蓋疫苗接種、學校重開、小商業補助等各方面，尤其是另有65億元給予MTA，能讓紐約市公共交通迅速復原，讓紐約市「看到隧道盡頭的光亮」。

舒默當日也出席記者會，強調60億元聯邦撥款將直接給紐約市，無需經過州府撥款，免得州府從中剋扣；他表示，不忘自己「布魯克林之子」的身分，在紓困案協商中為遭疫情重創的紐約市爭取最大利益，也感謝白思豪在紓困案協商中給予的援助，幫助聯絡其他市長，向其他州的國會議員遊說、施壓，促成紓困案最終通過。

舒默同時表示，為紐約市爭取到更大規模的疫苗和接種資源，聯邦衛生部即將直接撥款及負責在紐約市新設超過百個社區接種點，主要位於各社區醫療中心，讓紐約市民盡快都能免費接種新冠疫苗。

根據紐約州府數據，全州已有超過20%人口接種了至少一劑疫苗，完成接種的人口則已達到10.4%；在過去24小時內，全州為14萬4946人施打疫苗。

州府11日也宣布，本周末全州將再新開14個臨時社區疫苗接種點，預計可為超過4000位民眾打疫苗，其中包括位於皇后區法拉盛北方大道(Northern Blvd)137-35號的法拉盛文藝中心(Flushing Town Hall)，訂於周五(3月12日)和周六(3月13日)開放接種，從上午9時至下午5時。