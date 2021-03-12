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舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史

皇后區亞裔母子被罵「中國病毒」 當街遭吐3次口水

記者牟蘭／紐約報導
一對亞裔母子遭到他人吐口水並辱罵中國病毒，引發孟昭文的抗議。(孟昭文辦公室提供)
一對亞裔母子遭到他人吐口水並辱罵中國病毒，引發孟昭文的抗議。(孟昭文辦公室提供)

一對亞裔母子日前白天在皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)的公園旁當街遭到種族歧視者連吐三次口水，並辱罵「中國病毒」，引發亞裔社區不滿；對此，市警「亞裔仇恨犯罪工作組」11日表示，該小組已介入調查這起案件，呼籲知情者提供嫌犯的線索。

根據市警11日消息，9日上午10時30分至11時30分左右，一名25歲的韓國裔女子報案稱，她在新鮮草原186街交Peck大道的凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)附近，遭到他人族裔歧視與騷擾。

受害人稱，一名陌生男子朝她及兩歲大的孩子連吐三次口水，並辱罵她們為「中國病毒」，隨後向不明方向逃離；警方表示，根據受害人陳述，這起案件以嫌犯涉嫌嚴重攻擊(aggravated assault)的方向偵辦，目前尚未逮捕任何人。

警方表示，這名嫌犯為30歲左右的男子，體重約200磅重，身高為5呎5吋，並呼籲民眾，若看到特徵類似者，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

國會眾議員孟昭文11日接受本報採訪時表示，選區內的警察告知她這起罪案後，感到非常憤慨，立即發表聲明，聲討這種「懦弱」(Cowardice)與「噁心」(Disgusting)行為；她說，因這起案件事發突然，且公園未安裝監控錄像，警方暫不能提供嫌犯的影像，呼籲知情者提供線索。

近期針對歧視和攻擊亞裔的案件頻發，孟昭文呼籲社區團結，勇敢發聲，讓執法機構了解亞裔社區的困境，為社區爭取更多的警力資源；她表示，為嚴懲仇恨犯罪，她聯合國會參議員慶野慶子(Mazie Hirono)11日再次向參眾兩院提出新冠疫情仇恨提案(COVID-19 Hate Crimes Act)，以促進政府對相關罪案調查。

市議員顧雅明也發表聲明，譴責這起案件的嫌犯使用「中國病毒」侮辱性詞語並攻擊這對亞裔母子，他呼籲市府為「亞裔仇恨犯罪工作組」提供更多經費，懲治仇恨犯罪。

拜登總統上任後已簽署四項打擊仇恨犯罪的行政令，包括懲治針對亞太裔的種族歧視和排外行為，譴責反亞裔的偏見與歧視，要求衛生部(HHS)對聯邦政府的抗疫作業頒布有利推動亞太裔文化、語言資源等的最佳方案，並指示司法部與社區緊密合作，預防針對亞太裔的仇恨犯罪。

一對亞裔母子在新鮮草原186街交Peck大道的凱辛納走廊公園附近，遭到他人連吐三...
一對亞裔母子在新鮮草原186街交Peck大道的凱辛納走廊公園附近，遭到他人連吐三次口水，並辱罵「中國病毒」。(截自谷歌地圖)

亞裔 種族歧視 仇恨犯罪

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