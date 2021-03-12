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舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史

販運南韓婦女來美賣淫 法拉盛夫妻被控罪

記者牟蘭／紐約報導

報住在法拉盛的一對夫妻，涉嫌以招工為由誘騙兩名南韓婦女來到紐約，沒收她們的護照，強迫她們賣春並從中牟利；兩名被告不久前因再度脅迫受害人而被捕，日前過堂時被檢方以性販運、仲介賣淫與重竊等18項罪名提告，訂於12日再次出庭，若罪名成立，將面臨最高達25年監禁。

法院文件顯示，62歲女子榮潔(Jung Ja Ornstein，音譯)與49歲的奧恩施泰(Eric Ornstein)，因涉嫌性販運案件，被警方逮捕並交由檢方提告；法院文件顯示，兩人早在2001年涉及第一起罪案，他們在南韓的網站發布美國招工廣告為誘餌，誘騙婦女前往紐約賣淫。

一名受害人稱，她於2015年通過廣告中的電話聯繫對方後，被告知她需支付1萬元旅費與辦理護照的費用，就能前往美國酒吧或餐廳工作，且這筆支出將從她日後的薪水扣除；這名婦女隨後前來紐約，由榮傑接到長島市施坦威街(Steinway St.)的一處住址，被要求償還所有欠款。

榮潔告知受害人，若不能立即償還1萬元費用，必須賣春抵債，隨即沒收這名婦女的護照，交由另一名被告奧恩施泰保管；這名受害人稱，期間她曾被迫與陌生人發生性關係，賺取金錢。

受害人抵美後，輾轉不同的按摩院為他人提供性服務，兩名被告於2017年歸還這名受害人的護照；但2020年兩名被告再次找到受害人，聲稱她沒有還清債務，強迫她繼續賣春，因擔心自己的人身安全，受害人交給對方8500元現金。

榮潔與奧恩施泰日前在皇后區刑事法院過堂，被檢方以性販運、二級與三級仲介賣淫與二級重竊等18項罪名提告，12日再次上庭，一旦罪成將面臨最高25年刑期。

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