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紐約客談／華人社區要進步 新移民要有歸屬感

紐約客談

布碌崙(布魯克林)8大道華人移民社區，今年來從非法賭檔、地下按摩院，到各種民生問題頻頻亮紅燈，讓人不禁思考最核心的問題出在哪裡。有社區人士指出，華人新移民若能對當地社區有強烈的歸屬感，有「一榮俱榮、一毀俱毀」的心態，社區的面貌就會大不一樣，生活質量會顯著提升。

社區有人說，一些華人移民以為來到民主社會的美國，好像衝破了道德與人性被束縛的最後一道防線，「菸、酒、嫖、賭、毒」，什麼惡習都要參一腳，要隨心所欲活出自己的精彩。

當然，有些人是實屬無奈，既沒有英語聽說寫能力、對美國法律也一知半解，只能紮根在華人圈求生存，「住在紐約，卻從未真正體驗過紐約這個世界之都的魅力」；也不乏欠下巨額債務來美的移民，沒有合法身分，卻又想賺快錢，一些女子因此淪落風塵。

人們所懷抱的「美國夢」，追求的就是「更好的生活」；通俗地說，就是「我來美國就要賺美金，要發達，要出人頭地，要衣錦還鄉」，住所不過就是個暫時遮風擋雨的地方，工作無非是為了體面的物質生活。棲身之地談不上是個「家」，所以才能對不理想的環境容忍和放任，自掃門前雪，不理天下事，自己過得湊合就行了。

等到許多人認定自己是「美國人」，意識到這輩子會待在美國時，恐怕大半生已過。人們總是說：「等到生活富足了，我才有心力幫助改善社區啊」；但真的等到這天，後面的新移民又來了，也抱著跟前人一樣的想法，所以社區陷入惡性循環，始終難以進步。

歸屬感不該是生活條件好了後才有的，而是應該每一個人從自己做起，從現在做起。如果大家此時不做，等到生存環境更惡化時、等到社區利益被巧取豪奪時，想要改變可就為時已晚了。

（紐約客談，每周二至周六見報。﹚

美國 移民 華人

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