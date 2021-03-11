我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1.9兆「美國救援」紓困案 拜登已簽！

39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告

亞裔母子被辱「中國病毒」亞裔仇恨犯罪工作組介入調查

記者牟蘭／紐約報導
一對亞裔母子遭到他人吐口水並辱罵中國病毒，引發孟昭文的抗議。(孟昭文辦公室提供)
一對亞裔母子遭到他人吐口水並辱罵中國病毒，引發孟昭文的抗議。(孟昭文辦公室提供)

皇后區一對亞裔母子日前白天當街遭到種族歧視者三次吐口水，並辱罵「中國病毒」，引發亞裔社區不滿；對此，市警「亞裔仇恨犯罪工作組」11日表示，該小組的警員已介入調查這起案件，呼籲知情者提供嫌犯的線索。

根據紐約市警11日消息，9日上午10時30分到11時30分左右，一名25歲的亞裔女性報案稱，她在186街交Peck大道的法拉盛凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)附近，遭到他人的騷擾。

受害人稱，一名陌生男子朝自己與兩歲大的孩子連吐三次口水，並辱罵她們為「中國病毒」，後向不明方向逃竄；警方表示，根據受害人陳述，這起案件以嚴重的攻擊罪名偵辦，目前尚無逮捕任何嫌犯。

警方表示，這名嫌犯為30歲左右的男子，體重約200磅重，身高為5呎5吋，並呼籲民眾，若看到特徵類似者，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

國會眾議員孟昭文得知這起事件後，發表聲明，聲討這種「懦弱」(Cowardice)與「噁心」(Disgusting)行為，呼籲亞裔社區團結，抵制仇恨亞裔罪案發生。

孟昭文11日聯合國會參議員慶野慶子(Mazie Hirono)發表聲明，再次向參眾兩院提出新冠疫情仇恨提案(COVID-19 Hate Crimes Act)，以促進政府對相關罪案的調查；法案要求政府機構增加網絡報案平台的非英文選項，加強學校等公眾場合的反仇恨犯罪教育以及收集相關罪案的數據。

拜登總統上任後已簽署四項打擊仇恨犯罪的行政令，包括懲治針對亞太裔的種族歧視和排外行為，譴責反亞裔的偏見與歧視，要求衛生部(HHS)對聯邦政府的抗疫作業頒布有利推動亞太裔文化、語言資源等的最佳方案，並指示司法部與社區緊密合作，預防針對亞太裔的仇恨犯罪。

亞裔 種族歧視 仇恨犯罪

上一則

曼哈頓無畏號航空母艦博物館 25日重新開放

下一則

協助從JFK竊數百萬元奢侈品並銷贓 皇后區一男子被控罪

延伸閱讀

紐約亞裔母子當街被罵「中國病毒」 國會議員孟昭文聲討

紐約亞裔母子當街被罵「中國病毒」 國會議員孟昭文聲討
紐約亞裔母子被罵「中國病毒」 國會議員孟昭文聲討

紐約亞裔母子被罵「中國病毒」 國會議員孟昭文聲討
疫苗安全無虞 「積極施打有助社區免疫」

疫苗安全無虞 「積極施打有助社區免疫」
檢測車進駐法拉盛 上網申請號碼可隨到隨做

檢測車進駐法拉盛 上網申請號碼可隨到隨做
參院領袖舒默線上慶春節 譴責仇恨亞裔犯罪

參院領袖舒默線上慶春節 譴責仇恨亞裔犯罪
國會眾議員孟昭文 背書黃敏儀競選法拉盛市議員

國會眾議員孟昭文 背書黃敏儀競選法拉盛市議員

熱門新聞

古家靈(左)因染疫流產並不幸離世，她的友人為其丈夫與五個孩子募款。(取自籌款網頁)

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

2021-03-05 11:10
該名男子疑似不滿被要求戴口罩，朝華裔經理辱罵「滾回中國」。(視頻截圖)

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

2021-03-10 12:37
由於進口產品成本增加與美元貶值等問題，華人超市的商品陸續調價，包括醬油、醋等中式調味料與其他食品及雜貨。(記者牟蘭／攝影)

成本增 華人超市進口貨漲價 民眾吃不消

2021-03-05 02:30
鄭勇的摯友林秀瑜譴責針對趙津散布的不實謠言。(記者顏潔恩╱攝影)

鄭勇遺孀遭指控「想獨吞善款」 親友闢謠「會如實公布款項」

2021-03-06 02:30

1張圖／紐約州確診新增6489例 增58人病亡

2021-03-10 21:00
10日(周三)早8時起，紐約所有60歲以上民眾可以預約接種，3月17日(周三)起，州內所有接種點將可為任何有資格接種的民眾施打疫苗，不必再根據居住地、職業區分。(美聯社)

紐約州60歲以上民眾 明起可預約接種

2021-03-09 11:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每人1400元紓困金 月底前能收到

每人1400元紓困金 月底前能收到
第一夫人吉兒「撞衫」梅根 網友不相信是巧合

第一夫人吉兒「撞衫」梅根 網友不相信是巧合
一洲焦點／東方巨獅驚醒美國巨鷹？新冠如何崩解美中關係

一洲焦點／東方巨獅驚醒美國巨鷹？新冠如何崩解美中關係
抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯

抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯
一字之差被誤讀 封殺趙婷沒理由

一字之差被誤讀 封殺趙婷沒理由