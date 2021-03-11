亞裔母子被辱「中國病毒」亞裔仇恨犯罪工作組介入調查

一對亞裔母子遭到他人吐口水並辱罵中國病毒，引發孟昭文的抗議。(孟昭文辦公室提供)

皇后區一對亞裔 母子日前白天當街遭到種族歧視 者三次吐口水，並辱罵「中國病毒」，引發亞裔社區不滿；對此，市警「亞裔仇恨犯罪 工作組」11日表示，該小組的警員已介入調查這起案件，呼籲知情者提供嫌犯的線索。

根據紐約市警11日消息，9日上午10時30分到11時30分左右，一名25歲的亞裔女性報案稱，她在186街交Peck大道的法拉盛凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)附近，遭到他人的騷擾。

受害人稱，一名陌生男子朝自己與兩歲大的孩子連吐三次口水，並辱罵她們為「中國病毒」，後向不明方向逃竄；警方表示，根據受害人陳述，這起案件以嚴重的攻擊罪名偵辦，目前尚無逮捕任何嫌犯。

警方表示，這名嫌犯為30歲左右的男子，體重約200磅重，身高為5呎5吋，並呼籲民眾，若看到特徵類似者，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

國會眾議員孟昭文得知這起事件後，發表聲明，聲討這種「懦弱」(Cowardice)與「噁心」(Disgusting)行為，呼籲亞裔社區團結，抵制仇恨亞裔罪案發生。

孟昭文11日聯合國會參議員慶野慶子(Mazie Hirono)發表聲明，再次向參眾兩院提出新冠疫情仇恨提案(COVID-19 Hate Crimes Act)，以促進政府對相關罪案的調查；法案要求政府機構增加網絡報案平台的非英文選項，加強學校等公眾場合的反仇恨犯罪教育以及收集相關罪案的數據。

拜登總統上任後已簽署四項打擊仇恨犯罪的行政令，包括懲治針對亞太裔的種族歧視和排外行為，譴責反亞裔的偏見與歧視，要求衛生部(HHS)對聯邦政府的抗疫作業頒布有利推動亞太裔文化、語言資源等的最佳方案，並指示司法部與社區緊密合作，預防針對亞太裔的仇恨犯罪。