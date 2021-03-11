紐約市堂食容量 19日升至50% 華人業者：幫助有限

有華人餐館業者認為，堂食客容量提高到50%，對華人餐廳幫助有限，因為大部分人仍不敢外出吃飯。（記者和釗宇／攝影）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)和新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)10日聯合宣布，紐約市 和新州餐館堂食的客容量自3月19日(周五)起從35%升至50%；但有華人 業者認為，此舉對客戶以華人為主的餐館幫助不大，因華人防疫較為謹慎，大部分人仍不敢外出吃飯，目前35%的客容量都無法用滿。

葛謨上月將紐約市堂食客容量從25%提高到35%，全州除紐約市外的堂食客容量將於19日提升至75%。

葛謨表示，決定放鬆堂食客容量控制，是因為住院率等新冠疫情 數字正在下降，「未來我們也將繼續根據科學來規畫防疫政策，如果我們能繼續保持感染率下降，疫苗接種率上升，我們就能搶在病毒前面，率先抵達防疫勝利的終點。」

州府表示，自紐約市堂食2月12日恢復以來，已經歷兩個觀察期，期間檢測陽性率、住院率等疫情數據均未出現大幅反彈；州府數據顯示，全州9日新增新冠肺炎陽性病例6489例，陽性率為3.16%，新冠住院人數下降至5789人，過去一周淨減少525人；同時，全州已施打疫苗超過594萬劑，近20%的人口至少已接種一針。

紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)執行總監雷吉(Andrew Rigie)表示，雖然紐約市餐館無法像市外餐館一樣將客容量提升至75%，但州府此舉對餐館來說仍是個好消息；謹慎安全地提高堂食客容量，同時著眼未來，包括疫苗接種範圍擴大、餐館業紓困金到位，都給餐館業帶來樂觀情緒。」

不過，布碌崙(布魯克林)華人餐飲業者、美國亞裔社團聯合總會主席陳善莊表示，儘管堂食客容量升至50%是好消息，但對於以華人顧客為主的中餐館業者來說幫助不大；他說，華人比起其他族裔來說防疫更為謹慎，仍有很多人不敢外出吃飯，「我認為，還是要等到疫苗接種完畢、疫情結束，餐館業才能完全回暖。」

華埠餐館業者朱太也抱有同樣觀點，她表示現在餐館堂食客人中，非華裔多於華裔；她說，現在堂食客容量35%都不能實現滿座，50%也不會有任何好轉；朱太認為，問題的關鍵在於疫情導致全球旅遊暫停，華埠遊客量暴跌，「就算堂食客容量恢復到100%，也不會有人來，只有等疫情結束、人們不再戴口罩、國際旅遊恢復後，才會慢慢好轉。」