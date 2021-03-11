最快5月 紐約市疫苗全面開放

白思豪表示，預計到5月或6月時將開放所有紐約市民接種新冠疫苗。（市長辦公室提供）

紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)及其公共衛生首席助理法瑪(Jay Varma)10日表示，目前紐約市已有超過一半的新增新冠肺炎病例為感染了變種病毒 ，包括源自英國的變種病毒(B117)和紐約本地變種病毒(B1526)；市府表示，變種病毒的傳染性更強，呼籲民眾繼續嚴格防疫；白思豪預計到春末、甚至最快在5月，所有市民將有資格接種疫苗 。

法瑪表示，兩個變種病毒感染者目前已占全市新增感染者數量的51%；他說，上周全市共有39%的新增病例分離出紐約變種病毒，相比之下兩周前這一比率為31%，預示著變種病毒的傳染性更強。

他說，「我們的初步分析表明，尚無證據顯示紐約變種病毒會導致更嚴重的疾病或者降低疫苗的效力，但這僅僅是初步分析；目前我們仍在和學界、其他州及聯邦政府緊密合作，分析更多數據。」

同時，英國變種病毒感染者上周占總感染人數的12%，兩周前則為8%；10日最新公布的一份研究也表明，英國變種病毒可能導致更高的死亡率。

目前已知這兩個變種病毒的傳染性都比原型病毒更強；因此市府建議民眾繼續嚴格防疫，戴口罩、勤洗手、保持社交距離；市府還表示，隨著高危人群接種疫苗數量增加，全市的新增新冠死亡人數和住院人數一直下降。

白思豪還表示，預計5月或6月時將開放所有市民接種疫苗；他表示，目前全市已有400萬到500萬市民有資格接種，占全市總人口的一半；法瑪則表示，到春天尾聲，疫苗的供應將高於需求。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)說，「如果從現在到4月間疫苗供應持續增加，最快到5月時，所有紐約市民都將有資格接種。」

白思豪繼續呼籲聯邦政府增加供應，爭取讓紐約市每周施打量超過50萬劑；數據顯示，自去年12月疫苗開打以來，紐約市已經施打了244萬8892劑疫苗。白思豪說：「這是個了不起的數字，但如果供應始終充足，這個數字還可以大得多。」