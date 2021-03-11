辱罵華裔健身房經理「滾回中國」 房地產經紀被解僱

該名男子疑似不滿被要求戴口罩，辱罵健身房華裔經理「滾回中國」。(視頻截圖)

全市針對亞裔 仇恨犯罪仍在發生，布碌崙(布魯克林)一名男子疑似不滿被要求戴口罩，辱罵Blink健身 中心一名華裔男經理「滾回中國」，被民眾全程拍攝下來；受害者的友人陳揚(Chen Yang，姓名皆音譯)將視頻上傳至社群媒體，希望喚起大眾反對亞裔仇恨的意識，該名仇恨亞裔的男子是房地產 經紀，也因此事件被解雇。

該事件近期發生在布碌崙Bushwick一間Blink健身房內，一名抖音用戶上傳的視頻顯示，一名身著西裝的外族裔男子將口罩丟在地上，接著對華裔經理惡言相向，至少對經理說了兩次「你需要滾回中國，好嗎?」然後轉身離去。

該名經理的朋友陳揚發現這則視頻後，立即轉發到自己的社交媒體，希望揪出該名男子；「他(經理)是一個善良且大方的人，絕對不會傷害別人，而且態度很專業」，陳揚表示，他根本不需要了解整件事的起因，就知道他的朋友絕對沒有做錯，是對方無故展開言語攻擊。

陳揚說，這樣的仇恨事件沒有受到廣泛關注，他也分享自身遭遇過的歧視經歷，「有很多人在地鐵上言語騷擾我，還試圖朝我吐沫，就因為我是亞裔」。

該視頻傳播數天後，涉事男子因背負種族主義者的罵名，遭雇主21世紀房地產公司(Century 21)解雇；房地產公司發布聲明說，「我們絕不會輕易放過這類行為，也確保內部和各個獨立經紀人辦公室內，有妥善的方式去處理這樣的情況」。

同一時間，Blink健身中心也發聲明讚賞該名經理，在歧視話語面前仍保持高度專業，「我們支持『停止仇恨亞裔』運動，也支持各種膚色的員工和健身房會員，絕不會容忍任何形式的種族仇恨」。