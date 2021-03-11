仇恨亞裔犯罪者難定罪 吳倚天：報案才能改變

吳倚天呼籲遭遇亞裔罪案受害人勇敢發聲，改變目前難給仇恨犯罪者定罪現況。(吳倚天提供)

在法拉盛長大的吳倚天(Vince Wu)，幼時目睹亞裔 因不諳英文或受傳統文化影響遭到其他族裔騷擾後「逆來順受」，他長大後投身紐約市警，期盼為亞裔發聲；他說，因疫情影響，亞裔警員因自己膚色遭到嫌犯蔑視，針對亞裔犯罪率更日益增加，他呼籲同胞勇敢報案，改變目前難給仇恨犯罪 者控罪和定罪的現況。

投身警隊超過13年的吳倚天，目前任職於轄管部分曼哈頓華埠的市警7分局，是一名打擊搶劫與盜竊罪案的警探，他去年加入「亞裔仇恨犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)，負責處理亞裔仇恨犯罪案件。

吳倚天說，亞裔移民因語言、文化等各類原因，常在遭其他族裔人士歧視、騷擾後，選擇沉默，助長了種族歧視 者的囂張氣焰；他至今記得同學曾嘲笑他瞇瞇眼等侮辱言論，但老師看到後，只讓對方停止，並沒有批評歧視行為。

新冠疫情爆發後，吳倚天表示，針對亞裔歧視日益嚴重，一些嫌犯或路人甚至對亞裔警員極不尊重，罪案中的亞裔受害者人數也隨之上升；他說，亞裔社區不僅要遭受疫情帶來的經濟等損失，還要擔憂在街頭遭受仇恨犯罪者的攻擊。

對於近期多起針對亞裔的攻擊案件，吳倚天說，目前檢方因無法證實嫌犯針對受害人族裔作案，導致許多案件甚至不能以仇恨犯罪向提出控罪，使部分民眾認為「報警沒用」，更降低了仇恨犯罪的報案率。

吳倚天表示，「亞裔仇恨犯罪工作組」已介入全市針對亞裔的仇恨罪案，累積收集數據，期盼日後向檢方提交，改變給仇恨犯罪者難定罪的問題；他說，若有任何亞裔受害人報案，小組成員會收到消息，聯繫當事人進一步調查，「無論是多小的犯罪案件，都可以找警察」。