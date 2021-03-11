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紐約客談／葛謨性騷擾？一切都是政治

紐約客談

州長葛謨應該辭職嗎？至少到目前為止，他不應該因為性騷擾指控而辭職。為什麼？因為調查尚未結束，不應做有罪推定。

但葛謨仍然有辭職的理由，那就是養老院醜聞。作為民選官員，他的首要責任是維護民眾的利益；而養老院隱瞞死亡人數、防疫政策不當已是實錘，這才應該是他辭職的正當理由。

然而，最終是性騷擾指控給葛謨帶來了更大的辭職壓力，而非養老院醜聞，這是為什麼呢？養老院醜聞事件中，受害者範圍較為有限，民主黨極左派無法動員更大的選民基礎來打倒葛謨。性騷擾就不同了，那些在現實生活中曾經遭遇男權欺壓的女性馬上就會共情，性別對立比養老院醜聞更能鼓動群眾。

其實，性騷擾的判定可以非常主觀，更可能被「事後諸葛亮」，有需要的時候再指控。葛謨的第一名指控者博一嵐早在去年12月就透露葛謨對她有不當行為，為什麼當時她「不願多講」，等到2月再伸張正義呢？因為2月時葛謨已深陷養老院醜聞，正是落井下石的好時機；若真能打倒葛謨，也將極大助力她競選曼哈頓區長。

不光是她，極左派在性騷擾這件事上是雙重標準的。拜登在去年競選時，也被共和黨攻擊有性騷擾行為，而且有視頻為證，拜登在女方明顯不情願的情況下仍非常熱情地作出「問候」動作，捏肩摟腰親吻，而且一些對象還是未成年少女，也有多名女性指控拜登性騷擾。極左為何不群起圍攻？因為那時候民主黨有更大的目標：奪取總統大位。性騷擾？忍一忍了。

一切都是政治罷了。只有到有政治需要時，「正義」才能被伸張。

（紐約客談，每周二至周六見報。）

性騷 葛謨 養老院

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