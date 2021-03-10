葛謨性騷案擴大 第6女指控不當撫摸

已有六名女性指控葛謨性騷擾。（州長辦公室提供）

紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)9日再遭指控性騷 擾，一名州長辦公室女性職員匿名舉報，葛謨去年曾對她不當撫摸，至此已有六名女性指控葛謨性騷擾；不過葛謨表示，對這一最新指控概不知情，他「從未不當撫摸過任何人。」

根據奧伯尼聯合時報(Albany Times Union)報導，州長辦公室一名女性員工爆料稱，葛謨去年曾在州長官邸召見她談工作問題，期間對她有不正當撫摸；該女子並未向公眾透露姓名，也未作進一步評論，但表示已將指控提交給州府主管，並告知葛謨的律師及州檢察長辦公室。

州長辦公室女職員匿名舉報 葛謨否認

不過，葛謨在9日舉行電話會議時表示，對此最新指控並不知情，「就像我上周說過的一樣，事情很簡單：我從未不當撫摸過任何人，也從未有過任何不正當的求愛行為；而且我上周也說過，事情發生時沒有任何人告訴我這樣會讓她們感到不適；你可以指控任何事，可能是真的，也可能是假的，也可能是誤會，我們應該等待調查結果，看這些指控是不是事實。」

目前已有六名女子指控葛謨性騷擾，其中五人為葛謨下屬，除了9日匿名指控者外，其餘四人分別是葛謨的前助手博一嵐(Lindsey Boylan)、班奈特(Charlotte Bennett)、前政策和運營助理利斯(Ana Liss)及前助理欣頓(Karen Hinton)，另一人則為普通民眾魯琪(Anna Ruch)。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)已選定前紐約南區聯邦代理檢察官金賢俊(Joon H. Kim)和職場歧視律師克拉克(Anne Clark)，主導葛謨性騷擾案的獨立調查。

此前包括包括州參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)和州眾議長希士提(Carl Heastie)在內的多名紐約州民主黨籍重量級民代要求葛謨辭職，但葛謨一直拒絕。

前州檢察長史樹德(Eric Schneiderman)曾因性虐指控在2018年辭職，而當時葛謨在第一時間要求他辭職；對此葛謨辯解稱，史樹德遭控的嚴重程度，與他不可比，史樹德面臨的都是包括暴力犯罪在內的嚴重指控，而對他的指控則較輕微。

是否尋求連任？避而不答

當被問到是否尋求連任時，葛謨避而不答，「現在不是討論政治的時候，我正將精力集中在本職工作上，例如疫後恢復和疫苗接種。」