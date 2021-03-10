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美23.9%成人已接種疫苗 德州破270萬確診

紐約州接種年齡限制下調 60至64歲即起可預約新冠疫苗

記者和釗宇／紐約報導
市府將在法拉盛圖書館內新增新冠疫苗接種點。（本報資料照片）
市府將在法拉盛圖書館內新增新冠疫苗接種點。（本報資料照片）

紐約州新冠疫苗接種年齡限制從65歲下調至60歲，州長葛謨(Andrew Cuomo)9日宣布，從10日早8時起，60至64歲的民眾也可預約接種疫苗；紐約市長白思豪(Bill de Blasio)9日宣布，市府將在法拉盛圖書館內新增新冠疫苗接種點，預計本周末開放預約。

市府表示，法拉盛圖書館接種點將取代原設於約翰亞當斯高中(John Adams High School)的接種點，並擴大接種規模，預計開放初期每天能接待超過200次預約，同時也會為皇后區居民預留預約位置。

法拉盛圖書館接種點預計每周運營六天，運營時間為中午12時至晚8時，預計本周末開放預約，市民可登錄nyc.gov/vaccinefinder或撥打電話(877) 829-4692預約。

白思豪表示，未來若疫苗供應量增加，接種點也將延長運營時間，未來也計畫與皇后區公立圖書館合作，在更多社區開放接種點。

白思豪表示，「隨著疫苗供應的增加，我們也在擴大接種點的數量，希望能夠服務全市五區所有民眾；這次與皇后區公立圖書館的合作，方便皇后區居民在社區接種。」

此外，白思豪還宣布將從33個疫情最嚴重的社區聘請2000人，前往接種點工作，希望此舉能夠讓那些不願接種疫苗的民眾，增加對疫苗的信任。

葛謨表示，從3月17日(周三)起，州內所有接種點將可以為任何有資格接種的民眾施打疫苗，不必再根據民眾的居住地、職業來區分；此前，一些醫療機構或接種點有指定接種人群，如洋基球場(Yankee Stadium)僅為布朗士區居民接種，花旗球場(Citi Field)僅為皇后區居民和餐館業者接種。

但他表示，藥店接種點仍只能給60歲以上長者和教師接種，因為藥店沒有核查其他接種資格的能力。

葛謨表示，目前疫苗供應正在增加，州府有條件擴大接種範圍，他本人也有了資格接種疫苗；此外，他還宣布，17日起面向公眾的公務員和非營利組織人員也將有資格接種，包括社會服務、兒童服務社工、政府檢查員、衛生工人、汽車監理廳(DMV)前台、郡書記員、選舉人員等。

從3月17日(周三)起，州內所有接種點將可以為任何有資格接種的民眾施打疫苗，不必...
從3月17日(周三)起，州內所有接種點將可以為任何有資格接種的民眾施打疫苗，不必再根據民眾的居住地、職業來區分。（市長辦公室提供）
葛謨將新冠疫苗接種年齡線從65歲下降至60歲，面向公眾的公務員和非營利組織人員從...
葛謨將新冠疫苗接種年齡線從65歲下降至60歲，面向公眾的公務員和非營利組織人員從3月17日(周三)起將有資格接種。（州長辦公室提供）
白思豪還宣布將從33個疫情最嚴重的社區聘請2000人，前往接種點工作。（市長辦公...
白思豪還宣布將從33個疫情最嚴重的社區聘請2000人，前往接種點工作。（市長辦公室提供）

疫苗 皇后區 圖書館

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