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紐約市公立高中 3月22日返校上課 體育賽事4月恢復

記者和釗宇／紐約報導
紐約市長白思豪宣布，全市公立高中將於3月22日恢復實體課，預計將有5萬5000名高中生重返校園。（美聯社）
紐約市長白思豪宣布，全市公立高中將於3月22日恢復實體課，預計將有5萬5000名高中生重返校園。（美聯社）

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)8日宣布，已經在家上網課四個月的紐約市公立高中學生，將於3月22日恢復返校上課，預計將有5萬5000名此前選擇混合教學的高中生重返校園，全市488所高中將有一半有能力提供每周五天的校內實體課，全市公校體育賽事也將於下月恢復；白思豪重申，預計全市公校將在今年9月全面恢復實體課。

數據顯示，全市公立高中學生共有28萬2000人，能夠返校上課的僅占總人數的五分之一，其餘均保持遠程教學，目前全市共有70萬公校學生選擇遠程教學，同時全市26%的教職員工也維持遠程上課。

白思豪表示，本學年市府目前還不能提供轉回實體教學的選擇機會，主要因為擔憂變種病毒導致疫情反彈，以及返校人數增加造成後勤準備不足。

紐約市長白思豪宣布，全市公立高中將於3月22日恢復實體課，預計將有5萬5000名...
紐約市長白思豪宣布，全市公立高中將於3月22日恢復實體課，預計將有5萬5000名高中生重返校園。（市長辦公室提供）

市府此前就表示，高中重開校園上課較為複雜，因為高中生每天會跟不同的學生上不同的課；市府此前對低年級學生採取分組上課的辦法，減少不同組學生的接觸，但這種辦法在高中行不通。

不過，新任教育總監波特(Meisha Porter)則表示，公校目前仍然是社區中最安全的公共場所；根據市府對公校的隨機新冠檢測數據，公校人員的檢測陽性率僅為0.57%；高中恢復校內上課後，市府也將每周對20%的學生和教職員工隨機檢測。

教職員工將於3月18日到19日提前到校；根據市府防疫規定，如果一棟教學樓一周內出現兩個以上新冠肺炎病例，而且病例無法溯源，教學樓就須關閉至少十天；截至目前，全市已有近300棟教學樓曾被臨時關閉。

此外，白思豪還宣布所有公立學校體育賽事4月中旬均可恢復舉辦，並將持續整個夏天，但並未給出具體日期；無論選擇混合教學還是遠程教學，所有學生均可參加比賽，參賽人員須每周檢測一次，所有人員仍須戴口罩、保持社交距離、禁止觀眾入場；市府也建議有條件的活動盡量在室外舉辦。

波特表示，體育賽事將給孩子們提供一個發洩的出口，「他們已經將近一年沒有比過賽。」

公校 檢測 白思豪

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