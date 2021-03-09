新冠疫情放緩 長島房市降溫 逐漸恢復正常

長島房市2月開始穩定下來，簽約房屋數量與去年同期相差不大。(記者朱蕾/攝影)

紐約長島 房市在去年疫情 期間經歷了多個月的高熱度後，今年2月開始穩定下來，簽訂合同的房屋數量恢復到正常水平。

德愛房地產經紀公司(Douglas Elliman)和房地產估價公司「Miller Samuel」發布的最新報告顯示，2月長島共有2028套一家庭房屋簽署購買合同，同比增長0.2%；這是自去年夏天以來，一家庭房屋簽約數量首次與前一年保持基本穩定，去年7月的年度漲幅高達41%，今年1月的漲幅為3.5%。

去年，受新冠疫情下紐約人搬往郊區、利率降低等因素影響，長島房屋市場持續火熱，買家競爭也很激烈，今年以來，房市逐漸恢復正常。

「Miller Samuel」總裁兼執行長米勒(Jonathan Miller)表示，長島上個月房屋簽約數量趨於平穩的原因之一，是市面上根本沒有足夠的房屋。報告顯示，2月新掛牌出售的房屋數量與去年同期相比下降近37％；米勒說，「在尋找房屋上出現困難正在降低買家的信心。」

長島高端房屋銷售與去年相比仍保持上升水平，價格在100萬元或以上的房屋簽約合同2月同比增長66％；價格在60萬元至100萬元之間的房屋簽約量同比增長50％以上，這些數據不包括東端(East End)的銷售。

在有「紐約市 富人後花園」之稱的漢普頓(The Hamptons)，簽約房屋數量同比增長72％，在北福克區(North Fork)上個月有33套房屋簽約，較去年同期的29套增長了14％。

業內人士分析，長島房市總體上回歸平靜，部分原因是最近的抵押貸款利率上升，上月的大雪也使一些買家出行不便。

還有房產經紀表示，長島房市的熱度並沒有大幅降低，成交量恢復主要是上市房屋不足，不過隨著疫苗接種人數的不斷增加以及疫情逐步得到控制，一些之前想賣房但擔心疫情的賣家，將會進入市場，有助增加上市房屋數量，買家的選擇也會更多。