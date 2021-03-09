我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打疫苗破9208萬劑 23.5%成人已接種

北加州灣區 明、後天迎近5周最大降雨

葛謨性騷案 詹樂霞任金賢俊、克拉克主導調查

記者和釗宇／紐約報導
越來越多民代要求葛謨辭職，州眾議會共和黨團啟動彈劾。（州長辦公室提供）
越來越多民代要求葛謨辭職，州眾議會共和黨團啟動彈劾。（州長辦公室提供）

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)8日宣布，前紐約南區聯邦檢察官金賢俊(Joon H. Kim)和勞工法律師克拉克(Anne Clark)將領導針對州長葛謨(Andrew Cuomo)性騷指控的獨立調查；同時，要求葛謨下台的呼聲越來越高，越來越多重量級民主黨籍民代呼籲葛謨下台，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)更稱「信任葛謨的人已越來越少」，而州眾議會共和黨團已準備啟動對葛謨的彈劾。

詹樂霞8日宣布，州檢察長辦公室致力於進行獨立而完整的事實調查，「金賢俊和克拉克擁有數十年法律和調查經驗，一直以來都在做維護法治的工作，他們是獨立的法律專家，毫無疑問具有完成這項調查所需要背景和知識，為紐約民眾提供應有的答案。」

韓裔金賢俊目前擔任律師事務所Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP的合夥人，在前紐約南區聯邦檢察官巴拉拉(Preet Bharara)2017年被川普總統解職後曾代理該職；他表示，針對葛謨的指控非常嚴重，需要進行嚴格、無偏袒的調查，「我們將尋找真相，審慎調查。」克拉克目前也是一家律所的合夥人，主攻勞工法律，過去曾多次代理性騷擾案件。

二人將領導另外三名律師組成調查團隊；詹樂霞表示，調查團隊將對針對葛謨的性騷擾指控及其背景條件進行完整而獨立的調查，包括州府處理性騷指控的作為；調查團隊有權發出傳票、檢查相關文件和紀錄、進行審問，調查完成後將公開報告。

目前已有五名女性指控葛謨對其性騷擾，包括州參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)和州眾議長希士提(Carl Heastie)在內的多名紐約州民代已要求葛謨辭職，但葛謨仍拒絕；紐約市主計長、下屆紐約市長的有力競爭者斯靜格(Scott Stringer)8日也加入這一行列，「為了紐約民眾福祉，葛謨必須辭職；如果他拒絕辭職，州議會就應該盡快開啟彈劾程序。」

白思豪也表示，葛謨作為政府領導的信譽已被嚴重破壞，「現在相信他的人每天都在變少。」

而州眾議會共和黨議員已提出決議案，將啟動對葛謨的彈劾；眾議會少數黨領袖巴克萊(Will Barclay)表示，「重磅炸彈一個接一個，我相信現在到了彈劾的時候了。」不過，目前也有20名民主黨女性州眾議員表態，反對在調查結果尚未出爐的情況下啟動彈劾。

詹樂霞已制定前紐約南區聯邦代理檢察官金賢俊和職場歧視律師克拉克領導針對州長葛謨性...
詹樂霞已制定前紐約南區聯邦代理檢察官金賢俊和職場歧視律師克拉克領導針對州長葛謨性騷指控的獨立調查。圖為克拉克。（取自律所網站）
詹樂霞已制定前紐約南區聯邦代理檢察官金賢俊和職場歧視律師克拉克領導針對州長葛謨性...
詹樂霞已制定前紐約南區聯邦代理檢察官金賢俊和職場歧視律師克拉克領導針對州長葛謨性騷指控的獨立調查。圖為金賢俊。（美聯社）

葛謨 紐約市 性騷

上一則

新冠疫情放緩 長島房市降溫 逐漸恢復正常

延伸閱讀

紐約市除外 紐約州19日起堂食客容量增至75%

紐約市除外 紐約州19日起堂食客容量增至75%
性騷案續發酵 葛謨重申拒辭 州議會逼宮

性騷案續發酵 葛謨重申拒辭 州議會逼宮

又有2女性指控葛謨求愛性騷 白思豪選州長「信心大增」

又有2女性指控葛謨求愛性騷 白思豪選州長「信心大增」
葛謨找人代上防性騷擾課 廣告牌嗆下台

葛謨找人代上防性騷擾課 廣告牌嗆下台
撫摸下背、吻手…又有2名女子指控葛謨性騷擾

撫摸下背、吻手…又有2名女子指控葛謨性騷擾
葛謨「防性騷擾課」該上不上 被揭找人頂替

葛謨「防性騷擾課」該上不上 被揭找人頂替

熱門新聞

刺死鄭勇嫌犯史密斯被捕。（本報檔案照）

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

2021-03-01 12:40
古家靈(左)因染疫流產並不幸離世，她的友人為其丈夫與五個孩子募款。(取自籌款網頁)

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

2021-03-05 11:10
麒麟金閣在疫情恢復營業期間，積極拓展外賣及戶外用餐。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業

2021-03-01 14:46
由於進口產品成本增加與美元貶值等問題，華人超市的商品陸續調價，包括醬油、醋等中式調味料與其他食品及雜貨。(記者牟蘭／攝影)

成本增 華人超市進口貨漲價 民眾吃不消

2021-03-05 02:30
西安名吃老闆王夢迪表示兩名員工也無端攻擊。(王夢迪提供)

員工也受無端攻擊 「西安名吃」為安全提早打烊

2021-03-02 08:45
數百民眾自發上前，在鄭勇的遺像前鞠躬悼念。（記者黃伊奕／攝影）

華社悼念義士鄭勇 高喊「英雄好走」 遺孀：我會照顧好孩子

2021-03-04 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會

CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會
科學證明：這5種食物 對身體有害

科學證明：這5種食物 對身體有害
紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元
第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得

第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得
影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫

影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫