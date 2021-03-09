葛謨性騷案 詹樂霞任金賢俊、克拉克主導調查

越來越多民代要求葛謨辭職，州眾議會共和黨團啟動彈劾。（州長辦公室提供）

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)8日宣布，前紐約南區聯邦檢察官金賢俊(Joon H. Kim)和勞工法律師克拉克(Anne Clark)將領導針對州長葛謨 (Andrew Cuomo)性騷 指控的獨立調查；同時，要求葛謨下台的呼聲越來越高，越來越多重量級民主黨籍民代呼籲葛謨下台，紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)更稱「信任葛謨的人已越來越少」，而州眾議會共和黨團已準備啟動對葛謨的彈劾。

詹樂霞8日宣布，州檢察長辦公室致力於進行獨立而完整的事實調查，「金賢俊和克拉克擁有數十年法律和調查經驗，一直以來都在做維護法治的工作，他們是獨立的法律專家，毫無疑問具有完成這項調查所需要背景和知識，為紐約民眾提供應有的答案。」

韓裔金賢俊目前擔任律師事務所Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP的合夥人，在前紐約南區聯邦檢察官巴拉拉(Preet Bharara)2017年被川普總統解職後曾代理該職；他表示，針對葛謨的指控非常嚴重，需要進行嚴格、無偏袒的調查，「我們將尋找真相，審慎調查。」克拉克目前也是一家律所的合夥人，主攻勞工法律，過去曾多次代理性騷擾案件。

二人將領導另外三名律師組成調查團隊；詹樂霞表示，調查團隊將對針對葛謨的性騷擾指控及其背景條件進行完整而獨立的調查，包括州府處理性騷指控的作為；調查團隊有權發出傳票、檢查相關文件和紀錄、進行審問，調查完成後將公開報告。

目前已有五名女性指控葛謨對其性騷擾，包括州參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)和州眾議長希士提(Carl Heastie)在內的多名紐約州民代已要求葛謨辭職，但葛謨仍拒絕；紐約市主計長、下屆紐約市長的有力競爭者斯靜格(Scott Stringer)8日也加入這一行列，「為了紐約民眾福祉，葛謨必須辭職；如果他拒絕辭職，州議會就應該盡快開啟彈劾程序。」

白思豪也表示，葛謨作為政府領導的信譽已被嚴重破壞，「現在相信他的人每天都在變少。」

而州眾議會共和黨議員已提出決議案，將啟動對葛謨的彈劾；眾議會少數黨領袖巴克萊(Will Barclay)表示，「重磅炸彈一個接一個，我相信現在到了彈劾的時候了。」不過，目前也有20名民主黨女性州眾議員表態，反對在調查結果尚未出爐的情況下啟動彈劾。