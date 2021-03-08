華裔司機雪城遭襲 險送命

手指皮膚也脫落，場面十分血淋淋，令人不敢直視。（陳太太提供）

紐約貨車司機陳澤強3月1日深夜在紐約上州雪城(Syracuse)送貨期間，疑遭毆打致重傷，次日被人發現倒在貨車下，昏迷不醒，全身包括頭部有遭重擊而大面積淤青；送醫至今他仍躺在當地醫院重症監護病房，雖脫離生命危險，但仍無法開口說話，當夜究竟發生何事至今成謎，家屬寄望警方盡快將兇嫌繩之以法。

根據雪城警方報告，2日清晨6時左右，當地警察 在巡邏期間，在東Erie Blvd 1640號「香港 餐館」的停車場發現一名男子躺在一輛貨車下方；一開始警方以為是司機正在修理汽車，但在停車場巡視一圈後，看他一動不動，便靠近查看，發現貨車引擎仍在轉動、車門打開，踏板、油箱蓋、前輪胎多處血跡斑斑，司機面朝下躺著暈迷不醒。

不久後數十輛警車趕到現場，根據現場找到的駕照，確定傷者為居住在紐約市 的陳澤強，立刻將他送醫搶救。

「香港餐館」業主楊先生表示，當日清晨自己收到垃圾公司來電，稱因警察大面積封鎖現場無法將餐館垃圾收走，「他們告訴我有可能是餐館起火，嚇得我立馬穿上衣服往店裡趕」。

楊先生說，「路途中收到警察電話，說是有人在我停車場受傷，想查看監控視頻」；楊先生抵達餐館後，看到幾件衣服散落在卡車旁，還有很多血和一塊磚頭，傷者竟然是以前給自己送過餐的「阿強」。

楊先生配合警方查看了所有監控視頻，可惜並未拍到案發現場，之後聽周圍商家說有看到幾名非洲裔，也不知是不是被搶劫；楊先生很快通知了陳澤強妻子陳太太。

陳太太表示，丈夫54歲，十多歲從香港移民來美，擔任貨車、卡車司機20多年，1日他為公司「龍勝行」前往雪城送貨，原本計畫2日回來。

陳太太表示，1日晚間她撥打過無數次丈夫電話，但無人接聽；擔心丈夫發生意外，她還特意跑去兩人在史泰登島新購買的房子，查看丈夫是否提前回來，結果第二天上午就收到警方信息。

陳太太說，按照公司規定，丈夫送貨過夜可以住酒店，但是丈夫車子比較老，總是擔心在外停放一夜、第二天會難以發動，再就是疫情期間怕住酒店不安全，便決定在車上將就一晚，沒想到發生意外。

陳太太表示，抵達醫院時，陳澤強仍躺在重症病房未脫離危險，渾身布滿各種傷痕，除了大大小小的淤血外，頭部也疑遭遇重創曾大出血、還因長時間躺在室外地面上，手、臉部、身體多處被凍傷，皮膚都變成黑色；經過連日搶救，總算撿回來一條命，並在7日清醒過來，但仍無法說話，所以當夜究竟遭遇了什麼仍是個謎。

陳太太說，現在唯一心願就是當地警方抓緊調查，盡快把涉案嫌犯繩之以法，「丈夫至今半邊身體不能動彈，即使康復也不知會不會有後遺症，華人總是這樣被打、被欺負，真的太可恨了」；「龍勝行」公司老闆鄭龍則表示，已安排專人跟進此案，確保陳澤強獲得妥善安置，以及呼籲警方抓緊調查。