我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局找不到人 百萬人恐無錢領

NBA／西蒙斯展現驚人彈跳力 獲灌籃大賽冠軍

紐約市除外 紐約州19日起堂食客容量增至75%

記者和釗宇╱紐約報導
紐約州長葛謨表示，除紐約市外的全州所有餐館可從3月19日起將堂食客容量提升至75%。（路透）
紐約州長葛謨表示，除紐約市外的全州所有餐館可從3月19日起將堂食客容量提升至75%。（路透）

紐約州新冠住院人數創下三個月以來新低，州長葛謨(Andrew Cuomo)7日表示，除紐約市外的全州所有餐館，可從3月19日起將堂食客容量增至75%，但也可能根據未來疫情發展對日期作調整；葛謨還簽署一項限制州長權力的法案，該法要求州長不得再簽署疫情緊急狀態相關的行政令，未來政策修改須提前五天知會州議會。

葛謨表示，「(堂食增加客容量)對大多數餐館來說是非常好的消息，預計能恢復許多就業崗位，75%的客容量是許多民眾期待的」。他還說，康州的堂食客容量也將在19日恢復到100%，麻州已於3月1日完全恢復堂食。

儘管堂食客容量提高，一切防疫規定仍須遵守，包括測體溫、戴口罩及保持社交距離；他也表示，現在疫情無疑在好轉 ，但若19日前若疫情出現變化，也將可能做出調整。

不過，紐約市餐館的堂食仍不能提高客容量，葛謨上月11日宣布紐約市恢復堂食後，2月26日已將紐約市的堂食客容量從25%提升至35%。

儘管沒能增加堂食容量，紐約市餐飲界對國會剛通過的「美國救援計畫」( American Rescue Plan)法案抱有很大期待，該刺激案預計為餐飲業提供280億元的救濟金；紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)執行總監雷吉(Andrew Rigie)表示，「這對紐約市餐飲業來說是絕好的消息，我們將能夠直接收到救濟金，支付租金、工資和其他費用；這項法案將挽救無數小商業者和就業崗位，是疫後恢復的關鍵里程碑」。

此外，葛謨還簽署了州參、眾兩議會剛通過的限制州長在緊急狀態下權力的法案；根據新法，做為州長的葛謨無法再簽署新的與疫情緊急狀態相關的行政令，若要對過去的行政令做出修改，必須提前五天通知州議會商議；州議會若反對修改政策，可以投票否決。這項新法是州議會針對葛謨被指控涉嫌隱瞞與纂改因新冠病歿的養老院人數的醜聞，聯邦與州已啟動調查此事。

州府數據顯示，全州6日共新增新冠肺炎感染者6789例，檢測陽性率為2.98%；全州新冠住院人數下降至4789人，創下12月6日以來新低；葛謨還表示，全州已有550萬人至少接種一針新冠疫苗，占全州總人口的18%，其中一半人已完全接種。

紐約市 葛謨 疫情

上一則

市議員參選人李金枝 獲紐約洪門致公堂背書

下一則

3/10到期！員工少於20人小商家 抓緊專門申請期

延伸閱讀

除紐約市外 紐約州餐廳堂食客容量 19日起可增至75%

除紐約市外 紐約州餐廳堂食客容量 19日起可增至75%
葛謨重申拒絕辭職 呼籲等待獨立調查結果

葛謨重申拒絕辭職 呼籲等待獨立調查結果
又有2女性指控葛謨求愛性騷 白思豪選州長「信心大增」

又有2女性指控葛謨求愛性騷 白思豪選州長「信心大增」
葛謨找人代上防性騷擾課 廣告牌嗆下台

葛謨找人代上防性騷擾課 廣告牌嗆下台
撫摸下背、吻手…又有2名女子指控葛謨性騷擾

撫摸下背、吻手…又有2名女子指控葛謨性騷擾
葛謨「防性騷擾課」該上不上 被揭找人頂替

葛謨「防性騷擾課」該上不上 被揭找人頂替

熱門新聞

刺死鄭勇嫌犯史密斯被捕。（本報檔案照）

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

2021-03-01 12:40
古家靈(左)因染疫流產並不幸離世，她的友人為其丈夫與五個孩子募款。(取自籌款網頁)

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

2021-03-05 11:10
嫌犯用槍指著受害人頭部。(警方提供)

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

2021-02-28 15:27
麒麟金閣在疫情恢復營業期間，積極拓展外賣及戶外用餐。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業

2021-03-01 14:46
鄭勇出手相救，不幸被刺死。(親友提供)

8大道賭檔劫案 華男要救人反遭捅死

2021-02-28 02:30
潘勤軒正式被警方列為耶魯華生命案兇嫌，進行通緝。(警方提供)

耶魯華生命案 潘勤軒列兇嫌遭追緝

2021-02-28 19:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元

50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元
5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人

5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人
打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做

打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做
月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行

月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行
歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我