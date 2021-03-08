紐約市除外 紐約州19日起堂食客容量增至75%

紐約州長葛謨表示，除紐約市外的全州所有餐館可從3月19日起將堂食客容量提升至75%。（路透）

紐約州新冠住院人數創下三個月以來新低，州長葛謨 (Andrew Cuomo)7日表示，除紐約市 外的全州所有餐館，可從3月19日起將堂食客容量增至75%，但也可能根據未來疫情 發展對日期作調整；葛謨還簽署一項限制州長權力的法案，該法要求州長不得再簽署疫情緊急狀態相關的行政令，未來政策修改須提前五天知會州議會。

葛謨表示，「(堂食增加客容量)對大多數餐館來說是非常好的消息，預計能恢復許多就業崗位，75%的客容量是許多民眾期待的」。他還說，康州的堂食客容量也將在19日恢復到100%，麻州已於3月1日完全恢復堂食。

儘管堂食客容量提高，一切防疫規定仍須遵守，包括測體溫、戴口罩及保持社交距離；他也表示，現在疫情無疑在好轉 ，但若19日前若疫情出現變化，也將可能做出調整。

不過，紐約市餐館的堂食仍不能提高客容量，葛謨上月11日宣布紐約市恢復堂食後，2月26日已將紐約市的堂食客容量從25%提升至35%。

儘管沒能增加堂食容量，紐約市餐飲界對國會剛通過的「美國救援計畫」( American Rescue Plan)法案抱有很大期待，該刺激案預計為餐飲業提供280億元的救濟金；紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)執行總監雷吉(Andrew Rigie)表示，「這對紐約市餐飲業來說是絕好的消息，我們將能夠直接收到救濟金，支付租金、工資和其他費用；這項法案將挽救無數小商業者和就業崗位，是疫後恢復的關鍵里程碑」。

此外，葛謨還簽署了州參、眾兩議會剛通過的限制州長在緊急狀態下權力的法案；根據新法，做為州長的葛謨無法再簽署新的與疫情緊急狀態相關的行政令，若要對過去的行政令做出修改，必須提前五天通知州議會商議；州議會若反對修改政策，可以投票否決。這項新法是州議會針對葛謨被指控涉嫌隱瞞與纂改因新冠病歿的養老院人數的醜聞，聯邦與州已啟動調查此事。

州府數據顯示，全州6日共新增新冠肺炎感染者6789例，檢測陽性率為2.98%；全州新冠住院人數下降至4789人，創下12月6日以來新低；葛謨還表示，全州已有550萬人至少接種一針新冠疫苗，占全州總人口的18%，其中一半人已完全接種。