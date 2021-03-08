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性騷案續發酵 葛謨重申拒辭 州議會逼宮

記者和釗宇／紐約報導
州參議會多數黨領袖史都華─考辛斯要求葛謨辭職。（美聯社）
州參議會多數黨領袖史都華─考辛斯要求葛謨辭職。（美聯社）

儘管周末又有兩名女性出面指控紐約州葛謨(Andrew Cuomo)性騷擾，葛謨7日再次表示拒絕辭職，呼籲民眾等待州檢察長辦公室的獨立調查結果，在此之前他將繼續履行州長職責，領導疫後恢復和疫苗接種，不會因為「這些事情」分心；但當日，州參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)和州眾議長希士提(Carl Heastie)聯合發表聲明，要求葛謨辭職。

葛謨上周出鏡道歉，但仍拒絕辭職，當時史都華─考辛斯表示，若再有一人指控葛謨性騷，葛謨就必須辭職；不料，6日晚又有兩名女性指控葛謨性騷，分別是政策和運營助理利斯(Ana Liss)及前助理欣頓(Karen Hinton)，目前已有五名女性指控葛謨性騷擾或有不當言行。

但葛謨在7日記者會上，仍表態拒絕辭職，「現在有些議員建議我辭職，但我是由全州選民選舉擔任州長的，絕不會因為這些指控辭職，也不會因為這些分心。」他敦促批評者等待州檢察長辦公室完成調查，並表示，如果在調查完成之前就辭職是「反民主的」，只有調查結果才具有「決定性」。

他表示，所有遭遇性騷擾的女性都有權站出來發聲，但他否認欣頓的指控，稱她是一名「長期的政治對頭」，一直以來都對葛謨有各種各樣的指控；對於利斯的指控，葛謨表示，他經常對下屬「友善打趣」，「但我從未有意讓別人感到不適。」

但就在葛謨再次拒絕辭職之後，史都華─考辛斯和州眾議長希士提(Carl Heastie)均表態呼籲葛謨辭職，而這二人此前僅表示要根據調查結果決定葛謨是否應辭職；史都華─考辛斯聲明中表示，「為了紐約州好，葛謨必須辭職；紐約州現在仍在疫情及其帶來的社會、公衛和經濟陰影之中，州府不應有任何分心的事情。」希士提則表示，「是時候嚴肅考慮葛謨是否能夠有效領導紐約民眾。」

目前，葛謨仍未對此作出回應；儘管紐約州開始有越來越多的民主黨籍民代已經開始要求葛謨辭職，但紐約州的民主黨高層對此仍未改變態度，包括國會參議院多數黨領袖舒默、紐約州參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)，眾議院民主黨團主席傑佛瑞(Hakeem Jeffries)均聲明稱，將等待調查結果。

州眾議長希士提要求葛謨辭職。（美聯社）
州眾議長希士提要求葛謨辭職。（美聯社）
葛謨7日再次表示拒絕辭職，呼籲民眾等待州檢察長辦公室的獨立調查結果。（州長辦公室...
葛謨7日再次表示拒絕辭職，呼籲民眾等待州檢察長辦公室的獨立調查結果。（州長辦公室提供）

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