皇后區民代、社區集會 反仇亞裔犯罪

百餘人聚集在陽邊集會，抗議針對亞太裔的暴力和仇恨犯罪。(取自袁朱莉推特)

針對亞裔 的攻擊和仇恨犯罪 層出不窮，皇后區 在周末舉辦多場反對仇恨犯罪的集會，民選官員、市議員參選人、社區代表和民眾譴責針對任何族裔的歧視和暴力行為，呼籲所有紐約人團結，與亞裔社區站在一起。

上百人6日聚集在皇后區陽邊(Sunnyside)的福佑廣場(Bliss Plaza)，抗議針對亞太裔的暴力和仇恨犯罪不斷增加。此集會由皇后區第26選區市議員參選人韓裔袁朱莉(Julie Won，音譯)和菲律賓裔拉加(Steven Raga)發起。

袁朱莉表示，她因為擔心母親的安全，每天早上都會打電話給她，提醒她乘坐地鐵或晚上獨自走路時要小心，「若她在15分鐘內沒回我信息，我就會開始擔心她是否安全，這還是在我生活的城市裡」，她認為針對亞裔的仇恨犯罪的增加影響全市所有社區，呼籲社區之間建立相互信任，同情和理解可以消除仇恨。

另一名26選區市議員參選人萊蒙(Jesse Laymon)說，儘管他和其他參選人在競選上競爭，但他們會團結起來反對仇恨；他將偏執、偏見比作一種不斷變異的流行病，「今天針對一個社區，明天就會針對另一社區，之前也曾針對其他社區；這是一種疾病，我們必須共同應對和解決。」

前皇后區代理區長李珍宰(Sharon Lee)表示，針對亞裔社區的仇恨犯罪並不是新鮮事，但大多數事件都沒有被報導，呼籲社區一旦發現仇恨或疑似仇恨犯罪，立即說出來並報警。

市議員布萊默(Jimmy Van Bramer)表示，作為一名同性戀者，他見過且經歷過暴力，暴力是企圖讓人沉默、恐懼和被孤立的手段，「我們將相互保護，絕不會讓社區中的任何人感到孤立、恐懼和孤獨」；他還說，「針對亞裔社區的仇恨讓任何人感到無能為力」的情況是永遠不能發生的。

此外，第20選區市議員參選人崔容準(John Choe)於7日下午在法拉盛舉行抗議針對亞裔的暴力和仇恨犯罪集會，他說，「22年前，我來到法拉盛，抗擊反亞裔偏見；這些年，我致力於維護我們高度多元化的社區，並合作為共同的利益而努力」，他呼籲社區團結。