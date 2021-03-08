我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局找不到人 百萬人恐無錢領

NBA／西蒙斯展現驚人彈跳力 獲灌籃大賽冠軍

皇后區民代、社區集會 反仇亞裔犯罪

記者朱蕾／紐約報導
百餘人聚集在陽邊集會，抗議針對亞太裔的暴力和仇恨犯罪。(取自袁朱莉推特)
百餘人聚集在陽邊集會，抗議針對亞太裔的暴力和仇恨犯罪。(取自袁朱莉推特)

針對亞裔的攻擊和仇恨犯罪層出不窮，皇后區在周末舉辦多場反對仇恨犯罪的集會，民選官員、市議員參選人、社區代表和民眾譴責針對任何族裔的歧視和暴力行為，呼籲所有紐約人團結，與亞裔社區站在一起。

上百人6日聚集在皇后區陽邊(Sunnyside)的福佑廣場(Bliss Plaza)，抗議針對亞太裔的暴力和仇恨犯罪不斷增加。此集會由皇后區第26選區市議員參選人韓裔袁朱莉(Julie Won，音譯)和菲律賓裔拉加(Steven Raga)發起。

袁朱莉表示，她因為擔心母親的安全，每天早上都會打電話給她，提醒她乘坐地鐵或晚上獨自走路時要小心，「若她在15分鐘內沒回我信息，我就會開始擔心她是否安全，這還是在我生活的城市裡」，她認為針對亞裔的仇恨犯罪的增加影響全市所有社區，呼籲社區之間建立相互信任，同情和理解可以消除仇恨。

另一名26選區市議員參選人萊蒙(Jesse Laymon)說，儘管他和其他參選人在競選上競爭，但他們會團結起來反對仇恨；他將偏執、偏見比作一種不斷變異的流行病，「今天針對一個社區，明天就會針對另一社區，之前也曾針對其他社區；這是一種疾病，我們必須共同應對和解決。」

前皇后區代理區長李珍宰(Sharon Lee)表示，針對亞裔社區的仇恨犯罪並不是新鮮事，但大多數事件都沒有被報導，呼籲社區一旦發現仇恨或疑似仇恨犯罪，立即說出來並報警。

市議員布萊默(Jimmy Van Bramer)表示，作為一名同性戀者，他見過且經歷過暴力，暴力是企圖讓人沉默、恐懼和被孤立的手段，「我們將相互保護，絕不會讓社區中的任何人感到孤立、恐懼和孤獨」；他還說，「針對亞裔社區的仇恨讓任何人感到無能為力」的情況是永遠不能發生的。

此外，第20選區市議員參選人崔容準(John Choe)於7日下午在法拉盛舉行抗議針對亞裔的暴力和仇恨犯罪集會，他說，「22年前，我來到法拉盛，抗擊反亞裔偏見；這些年，我致力於維護我們高度多元化的社區，並合作為共同的利益而努力」，他呼籲社區團結。

布萊默(左二)和民眾參加抗議仇恨亞裔的集會。(取自布萊默推特)
布萊默(左二)和民眾參加抗議仇恨亞裔的集會。(取自布萊默推特)
少年兒童加入在陽邊舉行的反對仇恨亞裔的集會。(取自袁朱莉推特)
少年兒童加入在陽邊舉行的反對仇恨亞裔的集會。(取自袁朱莉推特)

亞裔 仇恨犯罪 皇后區

上一則

亞美藝術聯盟李揚國追思會 全球藝術家悼念

下一則

參選紐約市長 亞當斯擬推線上系統簡化福利申請

延伸閱讀

月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行

月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行
1年收不到租金又遭轉租 華裔房東求助

1年收不到租金又遭轉租 華裔房東求助
福建鄉親籌3萬善款 贈鄭勇、劉用發家屬

福建鄉親籌3萬善款 贈鄭勇、劉用發家屬
慶祝法拉盛公車專用道實施? 主辦方一小時前宣布延遲

慶祝法拉盛公車專用道實施? 主辦方一小時前宣布延遲
SBS局長訪法拉盛 了解商家新挑戰

SBS局長訪法拉盛 了解商家新挑戰
新元銀行法拉盛分行周年多項促銷活動

新元銀行法拉盛分行周年多項促銷活動

熱門新聞

刺死鄭勇嫌犯史密斯被捕。（本報檔案照）

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

2021-03-01 12:40
古家靈(左)因染疫流產並不幸離世，她的友人為其丈夫與五個孩子募款。(取自籌款網頁)

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

2021-03-05 11:10
嫌犯用槍指著受害人頭部。(警方提供)

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

2021-02-28 15:27
麒麟金閣在疫情恢復營業期間，積極拓展外賣及戶外用餐。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業

2021-03-01 14:46
鄭勇出手相救，不幸被刺死。(親友提供)

8大道賭檔劫案 華男要救人反遭捅死

2021-02-28 02:30
潘勤軒正式被警方列為耶魯華生命案兇嫌，進行通緝。(警方提供)

耶魯華生命案 潘勤軒列兇嫌遭追緝

2021-02-28 19:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元

50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元
5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人

5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人
打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做

打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做
月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行

月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行
歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我