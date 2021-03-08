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無故遭陌生男擊昏 受害者張明順籲華人勇敢報案

記者顏嘉瑩／紐約報導
日前在東百老匯地鐵站口被陌生男子毆打的張明順，希望藉由自己的經歷，呼籲社區勇敢報案、杜絕歧視。(記者顏嘉瑩/攝影)
日前在東百老匯地鐵站口被陌生男子毆打的張明順，希望藉由自己的經歷，呼籲社區勇敢報案、杜絕歧視。(記者顏嘉瑩/攝影)

「被打之後我開始害怕擔心，但我還是要站出來，呼籲大家碰到問題就要報警。」本月初在曼哈頓華埠東百老匯F車地鐵站遭到陌生男子無故毆打的馬來西亞華裔張明順，7日回到事發地點回憶經過；他表示在此前從不擔心自己會成為針對亞裔歧視案的對象，但在事情發生後，雖然害怕，他仍希望透過社區團結，減少更多受害者。

在20年前從馬來西亞移民來美的56歲張明順從事建築工作，單身的他與姊姊、姊夫一家五口住在布碌崙(布魯克林)，由於新冠肺炎疫情影響，讓他的工作時有時無；本月2日晚事發當天，剛好是他工作的最後一天，沒想到在吃飽飯要走進地鐵站搭車回家時，就遇上陌生男子毆打，造成他左眼下緣縫針、嘴唇裂傷，並有輕微腦震盪。

張明順表示，當時一切發生太快，來不及反應，他在遭到陌生男子襲擊昏倒在地後，還好有路人協助報警；事後在看到當下自己被毆時的影片，張明順只覺得不明白，為何對方要攻擊自己，且兩人在此前毫不認識。

張明順表示，希望藉由自己的經歷，鼓勵受害者站出來勇敢報案，讓主流社會、政府能看到事情的嚴重，進而有所做為保護社區，避免有更多人受害。

根據警方，2日晚8時50分許，張明順正要走進位於東百老匯交羅格斯街(Rutgers St.)的F線地鐵站等車；現場監控畫面顯示，一名陌生男子站在地鐵站入口，等到張明順走近後，突然轉身揮拳毆打，張明順被打得跌倒在地，頭部遭撞擊，該男繼續毆打他，直到其失去意識後才罷手，從容翻越地鐵閘口，走進地鐵站。

目前市警亞裔仇恨犯罪工作組(Asian Hate Crime Task Force)已介入調查；轄區市警七分局4日公布嫌犯照片，並懸賞2500元，呼籲民眾提供線索。

當天記者會上，第一選區市議員參選人劉林劍虹和馬泰(Christopher Marte)、第20選區參選人尹導、第29選區參選人黃啟俊(Edward Wong)等人都到現場，呼籲警方應徹底調查該案、成立長期的市警亞裔仇恨犯罪工作組，不能讓華裔等少數族裔社區，成為外界的攻擊對象。

而近日由於針對亞裔的攻擊案頻頻發生，也有民眾在兩周前成立自發性組織「民間巡邏隊」(Public Safrty Patrol)，招募志工在每天以小組方式，在社區內巡邏，以自身力量盼減少更多暴力事件。

該巡邏隊創辦人李啓基說，目前在法拉盛已有20多名志工，希望有更多志工能夠加入，共同守望相助，有意者可電郵[email protected]

張明順日前在地鐵站遭人無端毆打。(記者顏嘉瑩/攝影)
張明順日前在地鐵站遭人無端毆打。(記者顏嘉瑩/攝影)
社區集會聲援遭無端襲擊的張明順，呼籲重視針對亞裔的仇恨犯罪。(記者顏嘉瑩/攝影)
社區集會聲援遭無端襲擊的張明順，呼籲重視針對亞裔的仇恨犯罪。(記者顏嘉瑩/攝影)

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