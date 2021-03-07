葛謨找人代上防性騷擾課 廣告牌嗆下台

民眾租賃787號州際公路廣告牌，要求葛謨辭職和稱他為騙子。（Getty Image）

指控州長葛謨 (Andrew Cuomo)性騷 擾的州府辦公室前員工班奈特(Charlotte Bennett)接受電視節目訪問時再爆料，稱葛謨並未親自參加州府要求工作場合防制性騷擾的課程，而是請人頂替代上。

6日紐約上州 高速公路旁又出現兩個新廣告牌，一個上面寫著「葛謨，騙子」，另一個則是針對葛謨幕僚長德羅莎(Melissa DeRosa)，寫著「德羅莎，你為葛謨的作為感到驕傲嗎？」

班奈特表示，2019年州府辦公室進行工作場所防制性騷擾相關培訓課程時，她正在州府上班，知道葛謨沒有出席，她聽到辦公室主任本頓(Stephanie Benton)在電話中回覆葛謨道，「真不敢相信，我在替你做這件事。」班奈特聽到電話時還對本頓開了玩笑，之後聽本頓對葛謨說讓他在培訓證明上簽字。

而班奈特的說法與葛謨於本周三在記者會上的說辭相悖，當天被問及是否完成規定性培訓時，葛謨說「簡而言之，有」；州府方面回應中，本頓否決自己曾替葛謨完成培訓。

班奈特還透露，葛謨連續兩天焦急問她「有沒有給我找到女朋友。」去年6月底，班奈特在向葛謨特別顧問和幕僚長見面後，希望他們對葛謨的行為進行調查，但對方稱班奈特的遭遇只能算是不恰當行為，事件還未發展至性騷擾程度，因此不需要調查，

班奈特的代理律師卡茲(Debra Katz)已於5日致信負責調查葛謨性侵指控的州檢察長詹樂霞(Letita James)辦公室，要求其確保州府辦公室和高級員工保存手中有關班奈特指控的相關證明，此要求也是擔心葛謨的高級助理會像修改養老院報告一樣，改寫州府相關文檔紀錄。

州府奧伯尼地區的槍枝店主Brian Olesen幾日前出資設立「彈劾！」及「立刻辭職！」的廣告牌後，6日又更新廣告牌信息，直接改為紅色字體的「騙子！」；Olesen上個月在787號州際公路上租下該廣告牌。

6日，維權人士Kat Sullivan在同一條州際公路上租下另一塊廣告牌，上面寫到「你為葛謨的言行作為感到驕傲嗎？」