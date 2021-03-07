紐約市府支招…遇仇恨犯罪 旁觀者也能投訴

角聲福音廣場6日與市府多機構合作，舉辦線上「亞裔心聲」的對話論壇，與市府工作人員探討如何避免仇恨犯罪並解決受害人求助無門困境。(視頻截圖)

針對亞裔 的仇恨犯罪 頻發，角聲福音廣場6日與市府多機構合作，舉辦線上「亞裔心聲」論壇，與市府工作人員探討如何避免仇恨犯罪，並解決受害人求助無門的困境；市人權局(Human Rights Commission)代表表示，即使自己是仇恨犯罪的旁觀者，也能投訴，要求當局介入調查。

角聲福音廣場總監陳熾表示，「亞裔心聲」(The Asian Voices Forum)由角聲與市人權局及市長移民 事務辦公室(MOIA)合作舉辦，邀請市警總局的「亞裔仇恨犯罪工作組」、紐約亞裔律師協會(AABANY)、美華協會(OCA)與菲律賓美國人聯合會紐約分會等組織參與。

陳熾說，他移民美國超過50年，早把這裡當作自己的家，但他說，因新冠病毒最早在中國武漢發現，且美國民選官員多次使用「中國病毒」等措辭，加劇部分人士對亞裔社區的仇恨，導致仇恨犯罪頻發，尤其是近期針對亞裔的暴力犯罪不斷，他期盼市府工作人員支招，幫助民眾了解如何處理仇恨犯罪。

紐約亞裔律師協會的律師金凱倫(Karen King，音譯)表示，協會一份統計顯示，亞裔占紐約市人口的13.95%，其中17.64%的亞裔在貧困線下，疫情爆發後，重創亞裔社區，去年4月中，全市有14%的亞裔申請了失業金，維持家中生計。

金凱倫說，對於亞裔社區，民眾還擔憂日益頻發的仇恨犯罪，但許多受害者因語言障礙與移民身分等因素，遇到攻擊後甚至不敢報警；她補充，一些民眾報警後，因缺乏證據或無法證明對方因其亞裔身分作案，致使被告移送法辦罪名過輕，讓更多受害者日後不願報警，成為惡性循環。

市人權局(Human Rights Commission)代表在會上表示，若任何民眾因自己的族裔、膚色或信仰遭到他人的歧視或騷擾，可撥打311或致電(212)416-0197聯繫當局投訴；她說，即使投訴人不是仇恨犯罪直接受害人，且沒有直接證據，也可投訴，要求當局介入調查，呼籲民眾共同抵制仇恨犯罪。

市長移民事務辦公室與市防止仇恨罪案辦公室(OPHC)兩位代表提醒與會者，無論是否有移民身分，遭到不公待遇後，都可向當局投訴；市長移民事務辦公室電話為(212)788-7654，OPHC網址為nyc.gov/stophate，有需者可上網查詢。