擊倒61歲華男搶3元 布碌崙16歲華青被捕

布碌崙班森賀華社日前發生一起華青暴力搶劫華男的案件。(取自谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)班森賀華社日前發生一起華青暴力搶劫華男 的案件，一名16歲華青無故對著受害者大罵「X你」，接著給對方一記重拳，搶走華男掉落地上的幾塊錢和手機等；轄管當地的市警62分局隨後出動警員現場調查，成功在附近區域逮捕該名華青移交法院，被控多項攻擊、騷擾、微竊(Petit Larceny)等罪名。

62分局紀錄顯示，該案發生於2月25日下午1時左右，在班森賀18大道 6921號的餐廳門前；據61歲受害者透露，當時該名青少年無故朝他走近，並破口大罵道「X你(F*ck You!)」，接著朝他後背踢了一腳，還近距離對他臉部揮拳。

受害者倒地時，身上的車鑰匙、無線耳機、三塊錢鈔票也掉落出來，嫌犯急忙將這些東西撿起來，然後逃離現場；在路人報案下，62分局警員和急救人員相繼抵達，受害者僅在現場接受簡單包紮，並無大礙。

他向警員表示，對方並未持有武器，警方通過受害者的描述，在附近區域展開搜索，不久後發現一名可疑少年的身影，並由受害者指認成功。

警方表示，涉案少年名為林強(Qiang, Lin，姓名皆音譯)，被捕後已移交法院過堂，被控蓄意攻擊、企圖攻擊、非法持有他人物品、騷擾、威脅和微竊等罪名，若蓄意攻擊的最高罪名成立，華青可被判入獄一年；他將由公派律師代為辯護，下一次出庭日期是3月29日。