曼哈頓洗衣店解雇少數族裔女性 華裔參與抗議

曼哈頓洗衣店因員工投票建工會，解雇少數族裔女性，數十人6日在下東城店前抗議。(記者張晨/攝影)

國際婦女節即將到來，數十名示威者6日上午在曼哈頓下東城亞倫街(Allen St.)123號的李奧克斯洗衣店(Liox Cleaners & Laundry)前，抗議店家2月間將贊成組織工會的少數族裔女性員工全部解雇，使得她們在疫情期間無力支持家庭，也有華裔女性參與抗議。

組織抗議的洗衣工人中心(Laundry Workers Center)表示，想藉由抗議紀念即將到來的國際婦女節及110年前曼哈頓三角製衣廠大火(Triangle Shirtwaist Factory Fire)，並支持阿拉巴馬州貝瑟默(Bessemer)亞馬遜 組建工會，維護藍領階層和必要工作者的權利。

影音來源：記者張晨

洗衣工人中心負責人羅德里格斯(Rosanna Rodriguez)表示，發生於1911年3月25日的三角製衣廠大火中，146名16到23歲的年輕女工在製衣廠內工作，因大門被老闆鎖住無法逃生，被活活燒死，想不到100多年過去，女性工作權利還是未能得到保障。

李奧克斯洗衣連鎖店在紐約市 擁有多家分店，華裔示威者李翠萍表示，該洗衣店的大部分員工均為少數族裔女性，在1月29日成立工會的投票 結果出爐前，該公司就解雇了一名女性員工，試圖恐嚇和左右其餘員工的投票。

羅德里格斯表示，投票並沒有因此受影響，並通過成立工會的勝利結果，但李奧克斯竟於2月19日解雇了上西城分店的所有員工並關閉該分店，使得這些疫情下的必要工作者們頓時失去經濟來源。

現場示威者表示，紐約市是工會城市，數以萬計的人依靠工會緊密團結，反種族歧視和性別歧視，更支持目前正在阿拉巴馬州貝瑟默進行的亞馬遜運營中心加入工會的投票。

如果投票成功，這將是亞馬遜第一個加入工會組織的運營中心，極有可能引發連鎖反應，吸引亞馬遜旗下100多個運營中心以及40萬員工紛紛仿效，從而帶給亞馬遜電商業務巨大衝擊。