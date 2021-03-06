關閉一年後 紐約市電影院重開

紐約市電影院於5日起恢復營業，客容量限制在25%。(美聯社)

隨著紐約州新冠疫情 逐步好轉，紐約市電影院 5日起正式恢復營業，客容量限制在25%，每場最多不超過50人，觀眾須一直戴口罩，在指定座位落座，保持社交距離；對此不少民眾稱「已經忘了室內觀看電影和文藝演出的感覺。」雖然很想嘗試，但仍會觀望一段時間，因為經過一年的防疫，「和陌生人共處一室還是有些不自在。」

去年夏天疫情好轉後，州府曾允許除紐約市外其他地區的電影院恢復營業，在長島等地電影院開放五個月後，紐約市終於在5日加入重開行列；在州府宣布紐約市影院可重開後，隨處可見影院外貼出重開信息的廣告牌，以吸引觀眾回歸。

「當你又能聞到爆米花摻雜黃油的香味，聽到可樂機的嘩嘩聲時，你就有了希望，因為這離回歸正常生活不遠了。」華裔民眾王凱說，如今他最大願望就是能走出家門，做點別的事，感受和其他人在一起。

他說，「我無意冒犯適應室內就餐的人，但室內觀影比就餐更安全，」特別是AMC與高樂氏(Clorox)和哈佛大學公共衛生學院(Harvard University Public Health)合作開發了安全裝置，包括升級空氣過濾和自動座位固定技術。

但也有民眾表示，「和陌生人共處一室會有些不自在。」華裔民眾劉思源說，已經忘了室內觀看電影和文藝演出的感覺，但經歷了一年的居家避疫，也已漸漸習慣「癱在沙發上看電視的消遣方式」，會觀望一段時間，等待更多人接種疫苗或群體免疫後，才能更放心走進電影院。

紐約市各種室內活動此前均已恢復營業，包括堂食、保齡球館、博物館以及大型婚禮等。