紐約市高中返校時間 下周公布

白思豪稱下周將宣布高中返校時間表，圖為小學生重返校園。(記者曹健/攝影)

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)5日表示，由於長時間遠離校園生活，許多學生出現不同程度的心理問題，他下周將宣布全市高中返校時間表；但如今即使初中和小學已經返校，仍有大批學生選擇在家遠程學習，不少學生家長和公校 教師仍對疫情 控制程度表示懷疑。

白思豪當日接受WNYC電台採訪時回應一名家長的擔憂，她的孩子在長時間居家網課過程中，出現一些心理問題，「孩子感到一年以來生活彷彿停滯不前，並產生前所未有的孤獨感。」

「下周將宣布重新制定的高中返校時間表。」白思豪說，隨著全市疫苗 接種工作的進展，越來越多教師已經接種疫苗，加上近日頻傳學生自殺的案件，全方面開放校園生活是市府推進疫後復甦的重要一步。

去年11月，隨著陽性病例增加，公校系統再次關閉，此後因為校內檢測的推進以及疫苗開始接種，全市也分階段恢復課堂學習；11月下旬，部分小學開學，上周初中也恢復實體教學。

儘管一些學校逐漸恢復到校上課，仍約有70%學生選擇完全線上學習，只有部分重返校園的孩子選擇全日制課堂學習；一些教育工作者和家長仍對全面開放校園及疫情控制持懷疑態度，他們認為重返校園「仍為時過早」。

曼哈頓下城一所公校教師陳錦梅表示，如今尚沒有證據顯示疫苗完全有效，全市掙扎在抗擊疫情的過程中，沒人敢說新冠已經被完全控制住了。

「老師和家長仍有很多擔憂。」她說，在科學還不清楚時就貿然開放一切的作法「是荒謬的」；陳錦梅還批評在疫情持續動蕩之際，繼續進行標準化測試和教師考評的做法，「我不禁要懷疑他們是否還能把所有人的健康安全放在第一位。」陳錦梅說。

根據市教育局的數據，截至4日，共有229所公校因學生和教職工感染新冠而臨時關閉。