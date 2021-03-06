州議會解除權力…葛謨若再遭控性騷擾 「須立即下台」

州議會通過法案限制葛謨新發行政令，參議員多數領袖：若再有一人指控其性騷擾，就必須辭職。（州長辦公室提供）

紐約州 參議會5日通過法案，解除自疫情以來給州長葛謨 (Andrew Cuomo)的緊急狀態權力；葛謨團隊隱瞞養老院真實死亡數字醜聞和性騷 擾醜聞仍在發酵，參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)表示，若再有一名女性站出來指控葛謨性騷擾，葛謨就得立即下台。

紐約州議會2日推出法案，限制葛謨頒發新發行政令，將決定封鎖的權力交還地方政府，葛謨發布行政令的範圍限制在「必要的防疫和促進疫苗接種」方面，同時要求葛謨對所有行政令提供線上報告，提高透明度。

5日州參議會以43票贊成、20票反對，通過該法案，禁止葛謨再頒發任何新的行政令；史都華─考辛斯表示，紐約州府的立法和行政體系之間的運作，需要更強的監管和核查，並限制賦予州長的權力。

依據該法案，葛謨若想延長或修改現有的行政令，需要獲得州議會批准後才可執行，州議會也有權撤銷州府任何緊急行政令。

4日晚，華爾街日報和紐約時報爆出，葛謨的高級助理早在聯邦司法部要求州府提交養老院死亡數據前，就已經修改州衛生廳完成的養老院新冠疫情報告內的死亡數據，排除從養老院轉移到醫院後死亡的人數，而葛謨在該報告出爐四天後，就宣布要寫抗疫偉績新書。

葛謨的性騷擾醜聞也仍在發酵，25歲的州府辦公室前員工班奈特(Charlotte Bennett)5日接受採訪，稱葛謨是「教科書級別施虐者」(textbook abuser)，用自己的脾氣控制整個辦公室，並稱葛謨利用班奈特曾被強暴的經歷，試圖占她便宜。

史都華─考辛斯表示，若再有一名女性站出來指控葛謨，那麼葛謨就必須辭職，她還指出，州檢察長詹樂霞(Letitia James)完成性騷擾指控的調查後，若發現屬實，也會要求葛謨下台。

截至5日，至少五名葛謨團隊成員辭職，其中職位最高為前高級助理羅茲(Gareth Rhodes)，第三名指控葛謨的女性就是在參加羅茲婚禮時遭遇性騷擾；另有葛謨辦公室醫療健康數據分析師、葛謨時間表管理人、新聞發言人等。