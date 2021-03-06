紐約客談／左派該幹點正事了

民主黨 控制白宮和兩院，左翼已全面執政，而且一上台就大展身手，拜登入主白宮第一天就簽署15項行政令，廢除川普有關移民、氣候變化的諸多政策；然而，民主黨此舉恐怕目的只在穩固選民基本盤，不免目光短淺，並無益於解決導致美國 撕裂的關鍵問題：貧富懸殊。

自80年代以來，華爾街金融機構和跨國公司占據了全球化的大部分紅利，而底層藍領工人的生活則停滯不前；這才是川普代表的極右民粹、桑德斯代表的極左民粹興起的根源。

要從根源上解決這個問題，左派應分清政策的優先級，將少數族裔、同性戀平權、環保、大麻合法化等社會政策的改革先放在一邊，優先執行經濟改革，對享受全球化紅利的富人和大企業增稅，然後進行轉移支付，照顧弱勢群體，重新壯大中產階級，縮小貧富差距。

如果左派不明主次、四面出擊，恐怕難如拜登所願將美國團結在一起；紐約州就是前車之鑒，作為所謂「進步派」的首都，左派2019年就實現全面執政；然而左派在去年支持反種族歧視遊行中，出現打砸搶現象，讓不少中產階級、小商業者心涼，去年大選中多個席位險些被共和黨翻盤。

左派應當學習的榜樣是現代民主黨的奠基人小羅斯福，其成功關鍵就在於著眼於經濟改革，淡化左派的社會主張，這才將同屬社會下層的非裔、工會、南部白人統合起來，組成「新政聯盟」，帶領美國走出大蕭條 。如今同樣面臨疫後大蕭條的美國，若不能師法古人從根源解決問題，而是姑息貧富差距繼續拉大，2024年難保不被下一個川普掀翻。