我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾2889萬 5549萬人打第1劑疫苗

金山市府「強勢復甦」計畫砸千萬 培訓失業民眾

紐約客談／左派該幹點正事了

紐約客談

民主黨控制白宮和兩院，左翼已全面執政，而且一上台就大展身手，拜登入主白宮第一天就簽署15項行政令，廢除川普有關移民、氣候變化的諸多政策；然而，民主黨此舉恐怕目的只在穩固選民基本盤，不免目光短淺，並無益於解決導致美國撕裂的關鍵問題：貧富懸殊。

自80年代以來，華爾街金融機構和跨國公司占據了全球化的大部分紅利，而底層藍領工人的生活則停滯不前；這才是川普代表的極右民粹、桑德斯代表的極左民粹興起的根源。

要從根源上解決這個問題，左派應分清政策的優先級，將少數族裔、同性戀平權、環保、大麻合法化等社會政策的改革先放在一邊，優先執行經濟改革，對享受全球化紅利的富人和大企業增稅，然後進行轉移支付，照顧弱勢群體，重新壯大中產階級，縮小貧富差距。

如果左派不明主次、四面出擊，恐怕難如拜登所願將美國團結在一起；紐約州就是前車之鑒，作為所謂「進步派」的首都，左派2019年就實現全面執政；然而左派在去年支持反種族歧視遊行中，出現打砸搶現象，讓不少中產階級、小商業者心涼，去年大選中多個席位險些被共和黨翻盤。

左派應當學習的榜樣是現代民主黨的奠基人小羅斯福，其成功關鍵就在於著眼於經濟改革，淡化左派的社會主張，這才將同屬社會下層的非裔、工會、南部白人統合起來，組成「新政聯盟」，帶領美國走出大蕭條。如今同樣面臨疫後大蕭條的美國，若不能師法古人從根源解決問題，而是姑息貧富差距繼續拉大，2024年難保不被下一個川普掀翻。

美國 大蕭條 民主黨

上一則

班森賀華社家暴連環爆 拿雨傘教訓不聽話孫 華裔祖父被捕

下一則

楊安澤訪西安名吃 慰問遇襲員工

延伸閱讀

反制中國宣傳入校園 參院通過加強管控孔子學院

反制中國宣傳入校園 參院通過加強管控孔子學院
拜登：美國承諾修復和振興與歐盟關係

拜登：美國承諾修復和振興與歐盟關係
華裔背景吳修銘 出任拜登科技與競爭政策特助

華裔背景吳修銘 出任拜登科技與競爭政策特助
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金
全美疫苗接種趕進度 1天達200萬劑、5400萬人打過

全美疫苗接種趕進度 1天達200萬劑、5400萬人打過
拜登表態挺台 學者：非無條件支持

拜登表態挺台 學者：非無條件支持

熱門新聞

刺死鄭勇嫌犯史密斯被捕。（本報檔案照）

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

2021-03-01 12:40
嫌犯用槍指著受害人頭部。(警方提供)

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

2021-02-28 15:27
鄭勇出手相救，不幸被刺死。(親友提供)

8大道賭檔劫案 華男要救人反遭捅死

2021-02-28 02:30
古家靈(左)因染疫流產並不幸離世，她的友人為其丈夫與五個孩子募款。(取自籌款網頁)

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

2021-03-05 11:10
原本想成為一名星級米其林廚師的黃艾瑞，因疫情返回自家的傳統中餐廳工作，他改賣炸雞，五個月內創造奇蹟。(黃艾瑞提供╱Daniel Brennan攝影)

改賣炸雞創奇蹟 米其林餐廳華裔「翻紅」傳統中餐館

2021-02-27 14:34
布碌崙(布魯克林)8大道26日晚9時左右發生一起賭檔劫案。（記者顏潔恩／攝影）

紐約布魯克林8大道劫案 3華男受傷 1人生命危殆

2021-02-26 22:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金
紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女
西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折

西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折
參院民主黨達協議 失業津貼發至9．6 每周400元降至300

參院民主黨達協議 失業津貼發至9．6 每周400元降至300
我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說