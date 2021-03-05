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成本增 華人超市進口貨漲價 民眾吃不消

記者牟蘭／紐約報導
由於進口產品成本增加與美元貶值等問題，華人超市的商品陸續調價，包括醬油、醋等中式調味料與其他食品及雜貨。(記者牟蘭／攝影)
由於進口產品成本增加與美元貶值等問題，華人超市的商品陸續調價，包括醬油、醋等中式調味料與其他食品及雜貨。(記者牟蘭／攝影)

受新冠疫情影響，紐新附近的貨櫃不足，價格翻倍漲，導致從中國等亞洲地區進口的貨品成本最高增加20%；華人超市業者4日表示，由於進口產品成本增加及美元貶值等問題，目前已有商品陸續調價，包括醬油、醋等中式調味料與其他食品及雜貨，其中大米下周將先漲一到兩元，預計4月到5月貨品漲幅較大。

來美十多年的紐約華人張欣表示，疫情爆發後，家中只剩丈夫有固定收入，家用開支都精打細算，近期發現醬油等調味料突然漲價，較疫情前同期增加50分左右，讓她感到心中不悅，「漲一毛錢壓力也大。」

愛新鮮(iFresh)董事會主席鄧龍表示，由於美國疫情蔓延，向中國出口貨品銳減，美國批發商需支付船隻貨櫃往返運輸費用，貨櫃量也緊俏，導致貨櫃運價水漲船高，「空的貨櫃到中國，再運貨回美國，美國這邊出往返費用」。

中美超市經理吳建錫表示，疫情前一個貨櫃價格6000元到8000元左右；但疫情爆發後，貨櫃價格漲至1萬6000元左右，春節期間因運輸人員不足等原因，常常「一櫃難求」。

鄧龍說，疫情期間，前總統川普政府與中國關係緊張， 聯邦海關與邊境保護局(CBP)疫情期間對從中國進口貨品檢查較嚴，一些貨品進關後，因等待審核與消毒，需暫停碼頭，每日平均支付600元左右，「有時僅滯留費就要1萬元」。

對於這次漲價，鄧龍表示，價格較低貨品如調味料等，價格漲幅明顯，名貴補品幅度較小，「例如一批補品本身價值十幾萬元，若貨櫃提價5000元左右，平均漲到每個貨品上就不多」；他說，超市備有大量存貨，且考慮疫情對民眾生活的影響，自家店將控制漲幅，繼續提供每周特惠商品。

昌發超市集團董事長王傳厚表示，因美中貿易戰、疫情期間運費與貨櫃調漲以及美元貶值等多種原因，中國等亞洲國家進口的食品將陸續漲價；他說，為避免對顧客生活造成較大影響，自家店目前僅小幅調漲貨品，預計4月到5月會再次調漲。

王傳厚說，目前法拉盛已有多家超市競爭，今年陸續還將有新店入駐，消費者在疫情期間，對貨品價格調漲非常敏感，超市業者也備感壓力，應對成本漲價的同時，還要盡可能提供顧客優惠產品。

吳建錫補充，中美超市的醬油與醋等調味料以及大米等，下周將調漲5%到10%左右，不同品牌的大米上調一元到兩元，預計4月到5月期間調漲較大，「不會一下子漲價太多」。

因疫情重創經濟，吳建錫說，每周的特價商品常常供不應求，他期盼民眾盡早施打疫苗，疫情結束，生活恢復正軌，「只要疫情結束，貨櫃運輸正常，價格也就下來了」。

華人超市的商品進口產品成本增加與美元貶值等問題，近期陸續調價，其中低價貨品價格漲...
華人超市的商品進口產品成本增加與美元貶值等問題，近期陸續調價，其中低價貨品價格漲幅較明顯。(記者牟蘭／攝影)
由於進口產品成本增加與美元貶值等問題，華人超市的商品陸續調價，其中低價貨品價格漲...
由於進口產品成本增加與美元貶值等問題，華人超市的商品陸續調價，其中低價貨品價格漲幅較明顯。(記者牟蘭／攝影)
吳建錫補充，自家醬油與醋等調味料以及大米等下周將調漲5%到10%左右，其中不同品...
吳建錫補充，自家醬油與醋等調味料以及大米等下周將調漲5%到10%左右，其中不同品牌的大米上調一元到兩元左右。(記者牟蘭／攝影)
吳建錫補充，自家醬油與醋等調味料以及大米等下周將調漲5%到10%左右，其中不同品...
吳建錫補充，自家醬油與醋等調味料以及大米等下周將調漲5%到10%左右，其中不同品牌的大米上調一元到兩元左右。(記者牟蘭／攝影)
由於進口產品成本增加與美元貶值等問題，華人超市的商品陸續調價，包括醬油、醋等中式...
由於進口產品成本增加與美元貶值等問題，華人超市的商品陸續調價，包括醬油、醋等中式調味料與其他食品及雜貨。(記者牟蘭／攝影)

疫情 中國 美國

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