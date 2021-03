百人會提7訴求 促嚴打「仇恨亞裔」犯罪

百人會要求民選官員和執法人員強力打擊針對亞裔的仇恨犯罪。圖為全美各地亞裔社區掀起反歧視、反仇恨犯罪示威。(新華社)

包括紐約在內,全美各地歧視亞裔 的攻擊問題日益嚴重,美籍華人菁英組織「百人會 」(Committee of 100)4日提出七點應對與解決方案,包括要求民選官員和執法人員強力打擊仇恨犯罪,對相關犯罪行為採取零容忍,並要求司法部全面修正川普政府視中國或華裔學人為間諜的「中國行動」(China Initiative)。

百人會會長黃征宇表示,看到攻擊華裔群體和亞裔社區的事件愈演愈烈,令人痛心和憤慨;全美範圍內針對亞裔的仇恨、歧視和暴力投訴數量近年來不斷增加,而這些報告數字只是真正發生事件中的一小部分,無論是針對亞裔或是任何人的仇恨行為,都不應在美國發生。

黃征宇表示,但過去一年,全美就有近3000起記錄在案的針對亞太裔仇恨犯罪案件;百人會呼籲民選官員和執法人員更嚴肅對待此問題,加大對亞裔社區和社區組織的資金和資源支持,加強教育,並採取行動,嚴厲打擊仇恨暴力行為。

百人會要求各州州長、市長,州議會和市議會成員,團結一致譴責反亞裔歧視和偏見;要求各州檢察長、聯邦檢察官和司法部設立特別工作小組,調查和打擊歧視攻擊案件;也要求司法部全面修正於2018年啟動、將眾多中國留學生及華裔學者視為間諜的「中國行動」;要求聯邦政府為州級和地方執法部門提供反仇恨犯罪教育、訓練和社區外展資金。

百人會也要求所有執法部門對任何口頭、肢體或精神上針對亞裔的歧視和仇恨的行為,採取零容忍立場;要求民選官員確保所有政府部門,對仇恨犯罪受害人提供母語翻譯的資源支持;而任何公職人員一旦被發現煽動仇恨犯罪,應立即被開除。

百人會上月發布「從基礎到前線:華裔對美國結構的貢獻」(From Foundations to Frontiers: Chinese American Contributions to the Fabric of America)報告,呈現過去175年華人在美的貢獻,美中關係的重大事件,也指出華裔在美國歷史以及現今仍面對的刻板印象、歧視和挑戰。