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百人會提7訴求 促嚴打「仇恨亞裔」犯罪

記者金春香／紐約報導
百人會要求民選官員和執法人員強力打擊針對亞裔的仇恨犯罪。圖為全美各地亞裔社區掀起反歧視、反仇恨犯罪示威。（新華社）
百人會要求民選官員和執法人員強力打擊針對亞裔的仇恨犯罪。圖為全美各地亞裔社區掀起反歧視、反仇恨犯罪示威。（新華社）

包括紐約在內，全美各地歧視亞裔的攻擊問題日益嚴重，美籍華人菁英組織「百人會」(Committee of 100)4日提出七點應對與解決方案，包括要求民選官員和執法人員強力打擊仇恨犯罪，對相關犯罪行為採取零容忍，並要求司法部全面修正川普政府視中國或華裔學人為間諜的「中國行動」(China Initiative)。

百人會會長黃征宇表示，看到攻擊華裔群體和亞裔社區的事件愈演愈烈，令人痛心和憤慨；全美範圍內針對亞裔的仇恨、歧視和暴力投訴數量近年來不斷增加，而這些報告數字只是真正發生事件中的一小部分，無論是針對亞裔或是任何人的仇恨行為，都不應在美國發生。

黃征宇表示，但過去一年，全美就有近3000起記錄在案的針對亞太裔仇恨犯罪案件；百人會呼籲民選官員和執法人員更嚴肅對待此問題，加大對亞裔社區和社區組織的資金和資源支持，加強教育，並採取行動，嚴厲打擊仇恨暴力行為。

百人會要求各州州長、市長，州議會和市議會成員，團結一致譴責反亞裔歧視和偏見；要求各州檢察長、聯邦檢察官和司法部設立特別工作小組，調查和打擊歧視攻擊案件；也要求司法部全面修正於2018年啟動、將眾多中國留學生及華裔學者視為間諜的「中國行動」；要求聯邦政府為州級和地方執法部門提供反仇恨犯罪教育、訓練和社區外展資金。

百人會也要求所有執法部門對任何口頭、肢體或精神上針對亞裔的歧視和仇恨的行為，採取零容忍立場；要求民選官員確保所有政府部門，對仇恨犯罪受害人提供母語翻譯的資源支持；而任何公職人員一旦被發現煽動仇恨犯罪，應立即被開除。

百人會上月發布「從基礎到前線：華裔對美國結構的貢獻」(From Foundations to Frontiers: Chinese American Contributions to the Fabric of America)報告，呈現過去175年華人在美的貢獻，美中關係的重大事件，也指出華裔在美國歷史以及現今仍面對的刻板印象、歧視和挑戰。

百人會要求民選官員和執法人員強力打擊針對亞裔的仇恨犯罪。圖為全美各地亞裔社區掀起...
百人會要求民選官員和執法人員強力打擊針對亞裔的仇恨犯罪。圖為全美各地亞裔社區掀起反歧視、反仇恨犯罪示威。（新華社）

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