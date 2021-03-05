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紐約客談／政客口頭禪 對治安無益

紐約客談

從國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)2018年擊敗民主黨老將以來，紐約政壇向極左態勢發展勢頭迅猛，尤其是去年夏天非洲裔佛洛依德(George Floyd)之死，及其死亡引發的數日大型抗議活動中發生的更多警方過度執法行為，呼籲削減警察經費成了不少政客的口頭禪。

但半年多過去，紐約市仍未從疫情中恢復，犯罪率持續走高，地鐵站內、街道上，精神病患和有前科犯不斷襲擊手無寸鐵的民眾，賓州車站(Penn Station)內遊民無數有如一座地下鬼城，令不少人直呼「警察到哪裡去了，我需要你們。」

眾多市級民選職位參選人也紛紛轉變話鋒，努力將自己與「削減警察經費」這一半年前的金句保持距離，如去年6月在很多集會場合高呼「到了削減警察經費的時候了」的市主計長斯靜格(Scott Stringer)，在正式啟動市長競選後，不斷強調「我們絕不能讓紐約重回1970年代犯罪盛行的時候」，之後再加一句，「當然，我們也要確保市警不再少數族裔社區過度執法。」

與此同時，更多溫和派市級職務參選人開始獲得更多支持，如一直堅持不能直接削減警察經費立場的布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)，其對公共安全的重視，以及在教育議題上與廣大亞裔家長站在統一戰線，令其獲得很多持相同意見的家長支持。

歸根結底，安全是人的生存底線，之前因警察過度執法造成死亡事件無數令人對警方感到厭惡，而如今如何自保，成了很多紐約客不得不考慮的問題，那麼誰能獲得選票，也就顯而易見了。

警察 紐約市 地鐵站

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